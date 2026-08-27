La AEMET decreta la alerta amarilla en la Comunidad Valenciana por temperaturas de hasta 37 grados

La AEMET ha decretado una alerta amarilla por altas temperaturas en la Comunidad Valenciana para este jueves 27 de agosto. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso a partir de las 12:00 horas en todo el litoral de la provincia de Valencia, donde los termómetros podrían llegar hasta los 37 grados. En Alicante también se llegarán a estos registros, en el sur de la provincia. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la alerta amarilla de la AEMET en la Comunidad Valenciana.

Después de un día con las lluvias como protagonista, la AEMET ha vuelto a poner en alerta a la Comunidad Valenciana por altas temperaturas en este jueves 27 de agosto. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado un aviso amarillo entre las 12:00 horas y las 19:59 horas. «Temperatura máxima de 36 ºC. El aviso se refiere a las zonas de interior», dicen las autoridades sobre esta alerta activada en el litoral sur y norte de la provincia de Valencia. La AEMET informa en su predicción que los termómetros se pueden ir hasta los 37 en la localidad de Onteniente y 35 ºC en Valencia. La mínima en la zona será de 16 ºC en el interior de esta provincia, en Requena.

En Alicante también habrá otra zona que llegue a los 37 grados, que será la localidad de Orihuela. En la capital de la provincia, la máxima será de 32 y la mínima de 22 ºC. «Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna por la tarde en el interior», avisa la AEMET sobre el tiempo en Alicante.

En Castellón, las temperaturas darán un respiro a los ciudadanos de esta provincia con mínimas de 19 ºC en la capital durante la noche y de 16 ºC en la localidad de Morella. La máxima de la zona estará en La Vall de Uxó, donde los termómetros escalarán hasta los 35 grados. «Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna por la tarde en el interior. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Viento flojo variable a primeras y últimas horas, tendiendo durante las horas centrales a moderado, del suroeste en el interior y del sureste en el litoral», dice la AEMET sobre el tiempo en la zona.

Alerta amarilla en la Comunidad Valenciana

La predicción del tiempo en la Comunidad Valenciana para este jueves 27 de agosto es la siguiente:

Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna por la tarde en el interior. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas en descenso en el interior norte de Valencia y en ligero ascenso o sin cambios en el resto. Viento flojo variable a primeras y últimas horas, tendiendo durante las horas centrales a oeste moderado en el interior y a sur y sureste moderado en el litoral.