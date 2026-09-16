Cielos nubosos darán paso a claros esporádicos a lo largo de la tarde en toda la provincia, con posibilidad de brumas y nieblas en las zonas elevadas. Las precipitaciones serán débiles y se registrará un notable descenso de las temperaturas, especialmente en las máximas, acompañadas de vientos flojos a moderados del norte y noroeste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes y lluvia con brisa fresca

El tiempo en Bilbao se presenta hoy como un día cargado de nubes que se desperezan lentamente en un cielo gris ceniza, prometiendo lluvia inminente desde la madrugada, con chubascos que acompañarán al sol cuando este se asome tímidamente. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 22 grados, aunque la sensación térmica podría ser un poco más fresca, haciendo que el ambiente se sienta pesado con una alta densidad de humedad.

Ya por la tarde, el viento del noroeste soplará con una brisa moderada a 15 km/h, dando una ligera tregua a este escenario lluvioso. Sin embargo, las probabilidades de precipitaciones se mantendrán altas, así que es recomendable estar preparados para un final de día húmedo. La luz del día nos acompañará hasta cerca de las 20:19, cerrando un capítulo marcado por el gris y la frescura.

Amanecer gris con lluvias intensas en Baracaldo

Un amanecer gris y revuelto se apodera de Baracaldo, donde el aire fresco se siente cargado de humedad, presagiando un día de intenso cambio. Las nubes cubren el cielo con una manta oscura que anticipa una jornada marcada por la inminente llegada de lluvias torrenciales y un viento que soplará con fuerza, especialmente en la madrugada y a primera hora de la mañana.

A medida que avanza la jornada, el sol tendrá escasa presencia entre nubes, marcando una clara diferencia entre la calma de la mañana y los chubascos intensos de la tarde-noche. Con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 23 grados, la sensación térmica se verá afectada por la alta humedad y el viento de hasta 30 km/h. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse, ya que el tiempo podría transformar cualquier paseo en una experiencia memorable.

Guecho: cielo cubierto con probabilidad de lluvias

Amanece en Guecho con un cielo mayormente cubierto y un ambiente fresco que invita a la actividad. La probabilidad de lluvia es del 100% desde la madrugada hasta mediodía, así que es recomendable salir preparado para mojarse. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 22 grados, aunque la sensación térmica podría ser un poco más baja, acercándose a los 16 grados en algunos momentos del día. El viento soplará del norte a unos 10 km/h, lo que, aunque suave, puede acentuar la sensación de humedad.

A medida que avance la tarde, la lluvia persistirá con un pronóstico del 100% de probabilidad y el cielo seguirá cubierto. La tarde se presentará pesada, con la humedad en niveles altos, alcanzando hasta el 90%. A pesar de que la temperatura máxima podría llegar a los 22 grados, la sensación térmica no superará el umbral de los 20 grados. Con el sol saliendo a las 07:52 y poniéndose a las 20:20, Guecho tendrá unas 12 horas de luz, aunque el día no promete ser soleado.

Santurce: cielos nublados con brisa suave

El tiempo en Santurce se presenta estable, con cielos nublados durante la mañana y la tarde. Las temperaturas rondan entre los 15 y 22 grados, mientras que la brisa del norte se siente a una velocidad leve, contribuyendo a una jornada algo fresca. Existen posibilidades de lluvia, pero serán suaves y esporádicas.

Aprovechar el día será una excelente idea, perfecto para pasear o disfrutar de actividades al aire libre. Aunque el cielo pueda estar cubierto, la atmósfera se mantendrá tranquila y apacible, ideal para una caminata relajante.

Cielo cubierto y lluvia persistente en Basauri

La jornada en Basauri se presenta con un cielo cubierto y una sensación de humedad en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 23 grados, creando un ambiente fresco por la mañana que se mantendrá durante el día. A medida que avance la tarde, la lluvia se intensificará, haciendo que toda la tarde-noche sea muy lluviosa, por lo que es recomendable llevar paraguas y ropa impermeable si se tiene que salir.