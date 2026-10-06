La polémica confesión de un vestuario de Mourinho: «Ya soy rico, no necesito correr»

El paso de José Mourinho por el Fenerbahce deja historias y declaraciones que alimentan la polémica alrededor de aquel vestuario. El que está dando que hablar ahora es Jhon Durán, delantero colombiano que llegó al equipo turco como una gran estrella y que ha estado en el centro de las críticas por su rendimiento y por algunas actitudes sobre el terreno de juego. Ahora, su ex compañero Fred ha recordado ahora una conversación que refleja la personalidad del joven ariete.

El brasileño, actualmente en las filas del Atlético Mineiro y ex futbolista también del Manchester United, recordó en el programa brasileño Charla Podcast algunas de las situaciones que vivió junto a Jhon Durán durante los meses que compartieron vestuario. Y una de las frases que más ha llamado la atención ha sido la que según él repetía cuando le animaba a entrenar: «Ya soy rico, no necesito correr».

Fred explica que Durán es un futbolista muy divertido y asegura que a pesar de todo lo considera «una gran persona». Sin embargo, también desvela una actitud que le sorprendía durante los entrenamientos. «A Jhon Durán realmente no le importaba nada. Yo le decía: ‘Vamos, Durán, vamos al entrenamiento, corramos un poco por ahí’. Me respondía: ‘Hermano, ya soy rico. No necesito correr en absoluto’», revela el centrocampista entre risas. Por si fuera poco, después de esas conversaciones el colombiano iba a tratarse con los fisios para no entrenar.

Las confesiones de Fred

El dinero aparece como uno de los elementos centrales de las conversaciones que Fred mantenía con Jhon Durán. El delantero había dado el salto económico definitivo después de fichar por el Al Nassr procedente del Aston Villa en una operación valorada en más de 70 millones de euros. El colombiano había destacado previamente en Inglaterra y había despertado el interés de numerosos clubes europeos, pero su llegada al fútbol saudí supuso un importante salto salarial y económico. «Ya he salvado mi vida, la de mi familia y la de tres generaciones», habría llegado a decir.

La historia no termina ahí. Fred también cuenta que cuando Jhon Durán recibió la noticia de su salida hacia el Zenit de San Petersburgo, le comentó que en Rusia iba a ganar todavía más dinero. La respuesta del colombiano, siempre según el brasileño, fue igualmente llamativa: «Hermano, cuanto más, mejor, cuanto más, mejor». Fred explicó además que al principio de su etapa en el Fenerbahçe el ariete sí acudía a los entrenamientos con normalidad, pero que posteriormente «lo dejó todo por completo».

Todo ello adquiere especial relevancia porque el Fenerbahçe estaba dirigido entonces por José Mourinho. Jhon Durán llegó al conjunto de Estambul en julio de 2025 cedido por el Al Nassr y el propio colombiano había mostrado públicamente su admiración por el técnico portugués. Antes de incorporarse al equipo llegó a definir a Mourinho como «el entrenador más grande» con el que había trabajado y explicó que uno de los motivos para aceptar la propuesta del Fenerbahce era precisamente el proyecto dirigido por el portugués.

Sin embargo, la aventura turca terminó antes de lo previsto. Durán permaneció alrededor de siete meses en el Fenerbahce, disputó 21 partidos oficiales, marcó cinco goles y repartió asistencias, pero no consiguió consolidarse como el delantero determinante que se esperaba. Su cesión terminó antes de tiempo y posteriormente continuó su carrera en el Zenit, antes de recalar en el Benfica, donde actualmente intenta recuperar la regularidad y el protagonismo perdido.