Pocos textos de la tradición occidental cargan con un peso imaginario tan intenso como el Apocalipsis. Basta escuchar la palabra en una conversación cotidiana para pensar en catástrofes, ruina o el final de todo lo conocido, casi siempre con un aire de alarma. Sin embargo, al volver al último libro del Nuevo Testamento la lectura cambia de tono: se trata de una obra cargada de visiones, símbolos y lenguaje profético pensada para dar sentido a tiempos de prueba y sostener la esperanza de comunidades cristianas sometidas a presión.

Leerlo como si fuera un guion de cine o una crónica literal de sucesos futuros suele desorientar. Gran parte de su fuerza proviene de un código de imágenes heredado de la literatura apocalíptica antigua, donde dragones, bestias, sellos y trompetas funcionan como metáforas políticas, morales y espirituales antes que como descripciones meteorológicas o bélicas.

Qué significa la palabra Apocalipsis en la Biblia

La palabra proviene del griego apokálypsis, que significa literalmente «revelación» o «descubrimiento», algo así como correr un velo para mostrar lo que estaba oculto. En su origen no equivale a destrucción ni a desastre cósmico; designa el acto por el cual Dios da a conocer un plan o una realidad profunda que escapa a la mirada ordinaria.

El libro comienza de hecho con una fórmula reveladora: Apokálypsis Iēsoû Christoû, la revelación de Jesucristo. Ese matiz cambia bastante la perspectiva habitual. Quien se acerca al texto esperando un catálogo de desgracias se topa con una obra escrita como carta circular dirigida a siete comunidades concretas de Asia Menor, con elogios, advertencias y promesas de consuelo adaptadas a la situación real de cada iglesia.

A lo largo de los siglos, el uso popular desplazó el término hacia el desastre o el fin del mundo. Ese giro semántico nació de asociar el libro con escenas de juicio y convulsión, pero el sentido original conserva una raíz distinta: mostrar lo que sostiene a los creyentes cuando el entorno parece hostil o injusto.

Quién escribió el libro del Apocalipsis y cuándo

El propio texto identifica a su autor como Juan, un profeta o testigo cristiano que se encuentra en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y su testimonio. Esa referencia directa ha alimentado durante siglos el debate entre eruditos y lectores sobre si coincide con Juan el apóstol, autor tradicionalmente atribuido al cuarto Evangelio y a las cartas joánicas, o si se trata de otro Juan vinculado a las mismas comunidades de Asia Menor.

Las diferencias de estilo griego y de enfoque teológico llevan a muchos especialistas a distinguirlos, aunque la tradición eclesiástica mantuvo durante mucho tiempo la identificación con el apóstol. Lo decisivo para entender el texto no es zanjar la polémica de un plumazo, sino situar la voz de alguien que escribe desde el destierro o el confinamiento para animar a cristianos que viven tensiones con el poder imperial.

En cuanto a la fecha, la postura más extendida sitúa su redacción hacia el final del siglo I, probablemente durante el reinado de Domiciano (entre los años 81 y 96 d. C.), o en momentos cercanos de presión sobre las comunidades cristianas de Asia Menor. Otros investigadores plantean fechas algo anteriores, en torno a la crisis del año 68-70 d. C., pero el marco de finales del siglo I encaja con naturalidad con el tono de resistencia frente al culto imperial y las exigencias del Estado romano.

Qué representan los cuatro jinetes del Apocalipsis

Pocas imágenes del libro resultan tan reconocibles como los cuatro jinetes que cabalgan tras la apertura de los primeros cuatro sellos. Su aparición no es un capricho escenográfico: retoma y reelabora visiones proféticas del Antiguo Testamento, en particular las del libro de Zacarías, para condensar fuerzas históricas que atraviesan la experiencia humana.

El primer jinete, montado en un caballo blanco, porta un arco y recibe una corona, avanzando como quien conquista o impone dominio. Suele interpretarse bien como la expansión militar y el afán de conquista, bien como una figura ambigua de victoria o falsa paz, un detalle que ya desde la antigüedad generó lecturas variadas.

Detrás llega el caballo rojo, símbolo de la guerra y la ruptura de la concordia entre pueblos, con la espada que arrebata la paz de la tierra. Le sigue el caballo negro, vinculado a la escasez, la carestía y el encarecimiento de lo básico, el trigo y la cebada racionados, un espectro cotidiano en economías frágiles o castigadas por conflictos. Cierra el grupo el caballo pálido o verdoso, cuyo jinete se llama Muerte seguido del Hades, con autoridad sobre el hambre, la espada, la peste y las fieras de la tierra.

Tomados en conjunto, no son una caricatura melodramática. Describen flagelos recurrentes en la historia, conquista, guerra, hambre y mortandad, que golpean a las sociedades y ponen a prueba la fidelidad y la entereza de quienes los atraviesan.

Qué anuncia el Apocalipsis sobre el fin de los tiempos

Cuando el texto habla del desenlace de la historia, no se limita a describir un colapso sin retorno. Lo que anuncia es el juicio sobre las fuerzas que oprimen y corrompen, la caída de los poderes representados bajo símbolos como Babilonia o la bestia, y la victoria definitiva de Dios sobre el mal y la propia muerte.

En el fondo, el Apocalipsis ofrece una clave de lectura más que un calendario de fechas o eclipses. Invita a mirar el presente con lucidez, sin dejarse arrastrar por el miedo ni acomodarse a la injusticia, bajo la certeza de que la última palabra en la historia no pertenece a la violencia ni a la desesperanza.