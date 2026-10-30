Cuál es el primer libro de la Biblia y qué cuenta el Génesis

Cualquiera que abra un ejemplar de las Escrituras por primera vez se tropieza de bruces con una palabra que ya forma parte del imaginario colectivo: Génesis. Es el título con el que ha viajado a través de los siglos en la cultura occidental, aunque la tradición hebrea original eligió un camino completamente diferente. Los antiguos escribas judíos no solían bautizar sus obras con conceptos abstractos o etiquetas temáticas. Preferían algo más directo, casi físico: utilizaban la primera palabra relevante con la que arrancaba el rollo de pergamino.

El término actual

La palabra Génesis nos llega del griego, de los siglos III y II a. C. Aquellos traductores buscaron un concepto que capturara la esencia del arranque y se decantaron por Génesis, un vocablo estrechamente ligado al nacimiento y al origen de las cosas. La Vulgata latina heredó esa misma elección y la fijó para siempre en las lenguas de Occidente.

Al final, lo que comenzó siendo un mero indicativo sacado de la primera línea acabó convirtiéndose en el nombre perfecto para un libro cuyo único afán es explicar de dónde venimos y cómo echó a andar todo esto.

De qué trata el libro del Génesis

No estamos ante un tratado teológico aburrido ni ante un manual de historia al uso. Si te acercas a sus páginas buscando una cronología científica o un documento político contemporáneo, vas a salir desconcertado. Se trata más bien de una gran obra fundacional, de unos cimientos literarios y espirituales sin los cuales resulta imposible entender el resto de la Biblia ni una buena parte de la gran literatura universal.

El texto funciona como un enorme espejo donde la condición humana se contempla con todas sus contradicciones: la capacidad para crear belleza y la facilidad pasmosa para destrozarlo todo.

La estructura se divide de manera muy clara en dos grandes mitades. Los primeros once capítulos abren el zoom al máximo para abarcar una escala universal, desde el Big Bang teológico de la creación hasta el momento en que los seres humanos se dispersan por el planeta tras el lío monumental de la torre de Babel.

A partir del capítulo 12, la cámara cambia de enfoque de golpe. Se olvida de los imperios y de la geografía global para meterse en la cocina de una familia concreta, la de un patriarca nómada llamado Abraham, siguiendo sus pasos, los de su hijo Isaac y los de su nieto Jacob hasta el final del libro.

Qué historia cuenta el Génesis desde el principio

Arranca con un lienzo en blanco y un caos absoluto que una voz divina va ordenando a base de palabras. En seis jornadas simbólicas se despliega el cosmos: la luz se separa de las sombras, surgen los mares, la tierra se cubre de verde y la vida animal estalla antes de que aparezca el ser humano como broche de oro. Pero el Edén dura un suspiro. En cuanto asoma la desobediencia de Adán y Eva, el relato se vuelve áspero. El primer asesinato entre hermanos, el sangriento episodio de Caín y Abel, marca el tono de lo que viene después.

La violencia y la corrupción escalan tan rápido que la narración desemboca en el mito del Diluvio Universal, donde solo Noé y los suyos logran salvar el tipo a bordo de aquel arca improvisada. Uno pensaría que tras semejante borrón y cuenta nueva la humanidad enderezaría el rumbo, pero bastan unas cuantas generaciones y el delirio colectivo de construir una torre gigantesca en Babel para que todo vuelva a romperse en mil pedazos lingüísticos y culturales.

La parte final

El tramo final se concentra en José, el hijo que sus hermanos vendieron por envidia y que terminó convertido en el hombre fuerte de Faraón en Egipto. Esa trama de rencores perdonados, hambre generalizada en Canaán y reencuentros lacrimógenos en el Nilo sirve para cerrar el círculo. El libro termina con toda la tribu instalada en suelo egipcio, aparentemente a salvo, aunque dejando flotando en el ambiente una sensación de temporalidad que el siguiente libro del éxodo se encargará de dinamitar.

Quién escribió el primer libro de la Biblia

Durante generaciones se dio por sentado que Moisés se había puesto a escribir toda esta historia de puño y letra, apoyándose en la inspiración divina y en la tradición oral de su pueblo. Esa idea reconfortaba a los lectores tradicionales y cerraba cualquier debate.

Sin embargo, a medida que los estudiosos empezaron a examinar el texto con lupa a partir de los siglos XVII y XVIII, saltaron a la vista costuras, repeticiones y variaciones en el estilo que desmontaban la teoría del autor único y solitario.

Hoy en día, la crítica literaria e histórica apunta hacia un proceso de redacción mucho más coral y dilatado en el tiempo. Distintos grupos de sacerdotes, escribas y narradores, pertenecientes a épocas diversas y con sensibilidades políticas o teológicas a veces contrapuestas, fueron poniendo por escrito memorias antiguas, leyendas populares y códigos legales. Más que la obra de un escritor genial, el Génesis es el sedimento vivo de la memoria colectiva de todo un pueblo.