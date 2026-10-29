Cuántos libros tiene la Biblia y cuáles son: lista completa del Antiguo y Nuevo Testamento

Cuando uno abre una Biblia por primera vez, rara vez se detiene a pensar en el grosor del lomo o en las discrepancias que esconde su índice. Sin embargo, la cantidad de páginas varía de forma notable según la edición que caiga en tus manos.

La pregunta sobre cuántos libros forman la Biblia parece de respuesta rápida, pero en cuanto rascas un poco la superficie te topas con un matiz insoslayable: todo cambia según la tradición religiosa desde la que se mire. Para un católico, el volumen agrupa exactamente 73 escritos. Para un protestante, el canon se queda en 66. Esta divergencia de siete textos no afecta al cristianismo entero por igual, sino que se concentra por completo en la primera mitad de la obra, mientras que la segunda mitad, el Nuevo Testamento, cuenta con una unanimidad pétrea de 27 escritos compartidos sin discusiones por todas las confesiones.

El debate sobre los textos sagrados

¿De dónde sale esa diferencia? Todo se reduce a un debate histórico sobre la selección de los textos sagrados. Los católicos han estado aceptando la literatura deuterocanónica como los libros de Tobit, Judit, Sabiduría, Sirac, Baruc y dos libros de los Macabeos así como algunas partes de Ester y Daniel que fueron originalmente escritos en griego en la versión Septuaginta.

Los protestantes que querían mantener estrictamente el canon hebreo tal como lo interpretaban los escribas judíos han decidido excluir estos del canon principal y colocarlos en la categoría de apócrifos. Al final, lo que para unos es palabra inspirada para otros es literatura histórica muy valiosa pero de carácter secundario.

Una biblia católica agrupa exactamente 73 libros. Si cambias de estantería y miras una protestante, la cuenta baja hasta los 66. No hablamos de un descuido de imprenta ni de un error de encuadernación. La diferencia obedece a un viejo cisma histórico que arrastramos desde la época de la Reforma.

Antiguo y nuevo Testamento

Toda la discordia se concentra en el Antiguo Testamento. Se han llevado a cabo debates dentro de la Iglesia Católica acerca de si se deben o no conservar los llamados libros deuterocanónicos, los cuales incluyen a Tobit, Judit, La Sabiduría de Salomón, La Sabiduría de Ben Sira,Baruc y dos libros de los Macabeos, junto con partes de Ester y Daniel, los cuales se usaban en la antigua versión griega del Septuaginto.

Sin embargo los reformadores protestantes han optado por utilizar solamente las escrituras originales en hebreo que estaban bajo el cuidado de los Rabinos,rechazando así los otros siete como apócrifos. En el Nuevo Testamento, en cambio, reina la paz absoluta: ambas confesiones comparten los mismos 27 escritos sin discutir ni una coma.

Cuáles son los libros de la Biblia y cómo se dividen

Imaginar la Biblia como una obra homogénea escrita de un tirón es un error de base. Funciona más bien como una biblioteca pública antiquísima donde conviven géneros de todo tipo redactados a lo largo de más de un milenio por docenas de autores anónimos o letrados. Para poner orden en semejante revoltijo de pergaminos, los editores dividen el material en dos grandes bloques: el Antiguo y el Nuevo Testamento, separados por el parteaguas de la era cristiana.

Dentro de estas mitades, los textos se agrupan por afinidad literaria. El primer bloque mezcla códigos de leyes, anales bélicos, poesía lírica y profecías incendiarias. El segundo arranca con cuatro retratos biográficos de Jesús, continúa con las crónicas de los primeros misioneros y desemboca en un alud de cartas pastorales que culmina con las visiones cifradas del Apocalipsis.

Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento

Esta primera sección reúne 46 libros para los católicos y 39 para los protestantes. Custodia la memoria colectiva, los mitos fundacionales, las leyes y los lamentos de Israel.

El arranque lo domina el Pentateuco, los cinco rollos de la Torá: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A partir de ahí se despliega el bloque histórico, una larga crónica que narra desde la entrada violenta en Canaán hasta los destierros y retornos de Babilonia.

Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento

El Nuevo Testamento corta con el pasado para centrarse en un solo personaje y agrupa 27 libros sobre los que existe total unanimidad. Escritos en el griego vulgar de la calle, el koiné, durante la segunda mitad del siglo primero, conforman el núcleo doctrinal de la fe cristiana.

La base la ponen los cuatro Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No son biografías neutrales al modo moderno, sino testimonios de fe redactados para animar a comunidades perseguidas. Inmediatamente después, el libro de los Hechos de los Apóstoles actúa como una crónica acelerada de los viajes y tensiones de la Iglesia naciente.

El mayor volumen de esta sección lo ocupa la correspondencia pastoral. Las catorce cartas atribuidas a Pablo de Tarso, desde la densa epístola a los romanos hasta notas breves a Tito o Filemón, marcaron el pensamiento occidental. A estas se suman las llamadas epístolas católicas firmadas por Santiago, Pedro, Juan y Judas, textos diseñados para frenar disidencias.

El punto final lo pone el Apocalipsis, un libro que solemos malinterpretar como una profecía catastrofista cuando nació como un manual de resistencia pacífica frente al Imperio romano.