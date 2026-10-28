Quién escribió la Biblia y cuándo se escribió: origen, autores y fechas

Tener entre las manos la biblioteca más editada, traducida y leída de todo Occidente impresiona un poco. Cuando hojeas un ejemplar, rara vez te paras a pensar en el larguísimo trayecto que hay debajo de cada hoja. No estamos ante una novela salida de una sola sentada ni ante el informe encargado a un comité de expertos en un despacho cerrado. La Biblia es un mosaico monumental. Agrupa textos heterogéneos que destilan la memoria, las dudas, las leyes y las inquietudes de comunidades enteras a lo largo de los siglos.

Acercarse a este material exige soltar lastre: fuera dogmas cerrados, pero también fuera escepticismos simplones. Detrás de cada libro hay personas de carne y hueso que sufrieron desiertos, guerras, cambios políticos y crisis de fe muy profundas. Ese poso humano impregna cada versículo. Por eso el volumen sigue resonando con tanta fuerza en nuestros debates actuales sobre ética, literatura y cultura, recordándonos de dónde venimos.

Quién escribió la Biblia según la tradición religiosa

Las grandes religiones del libro llevan milenios guardando respuestas muy claras sobre quién firmó estos escritos. Para la tradición judía, los cinco primeros volúmenes, la Torá, nacieron directamente del dictado divino a Moisés en lo alto del monte Sinaí.

La idea clásica defiende que el líder hebreo plasmó de su propia mano la ley sagrada, dando al texto un rango jurídico incalculable. Los libros proféticos e históricos se entienden desde ese mismo prisma como mensajes inspirados por el Creador a través de portavoces humanos elegidos a dedo.

El cristianismo amplió la mirada para incorporar el Nuevo Testamento. Los evangelios se colgaron tradicionalmente de los nombres de apóstoles o discípulos directos como Mateo, Marcos, Lucas o Juan, mientras que las famosas cartas llevan la rúbrica de Pablo de Tarso.

Sin embargo, la filología moderna y la crítica histórica han matizado bastante este esquema lineal. Detrás de esos nombres hay frecuentemente escuelas teológicas enteras, décadas de transmisión oral y procesos editoriales donde varias manos retocaron y ordenaron el material hasta dejarlo como hoy lo leemos.

Cuándo se escribió la Biblia y cuánto tiempo se tardó

Poner fechas a una obra hecha de decenas de piezas sueltas resulta una tarea titánica. Algunos de los registros escritos más antiguos de las tradiciones que eventualmente formarían el Antiguo Testamento surgieron alrededor del siglo X antes de Cristo,al mismo tiempo que se establecía una monarquía en Israel. Antes de esto existía la tradición oral.

El proceso completo se estiró de forma intermitente durante más de un milenio. Si las raíces más viejas hunden los pies en la Edad del Hierro, el Nuevo Testamento se gestó en un suspiro histórico, concentrado íntegramente en la segunda mitad del siglo I.

Cuántos autores participaron en la escritura de la Biblia

Hablar de una cifra exacta de autores es puro terreno de hipótesis. Los especialistas calculan que al menos unas cuarenta personas dejaron su huella directa en los textos conservados, aunque el número real se dispara si contamos el trabajo invisible de copistas, traductores, compiladores y anónimos redactores finales.

Entre los firmantes o inspiradores hay perfiles de lo más variopinto. Encontramos reyes guerreros como David, pastores trashumantes como Amós, intelectuales formados en las altas esferas imperiales como Daniel, recaudadores de impuestos como Mateo, médicos minuciosos como Lucas o rudos pescadores galileos como Pedro y Juan.

Un popurrí de variados perfiles

Esa miscelánea de perfiles otorga al conjunto una paleta literaria brutal. No tiene nada que ver el tono refinado de un escriba de palacio en Jerusalén con la rabia social que un profeta rural escupía desde los campos polvorientos de Judá.

Lejos de ser un manual plano, la Biblia funciona como una gran polifonía donde colisionan la poesía lírica de los salmos, crónicas bélicas descarnadas, cartas pastorales urgentes y profundas meditaciones sobre el dolor humano como las que palpitan en el libro de Job.

En qué idiomas se escribió originalmente la Biblia

El mapa lingüístico del volumen dibuja con precisión las rutas comerciales, las guerras y los cambios de amo en el Próximo Oriente antiguo. El grueso del Antiguo Testamento nació escrito en hebreo clásico, un idioma semítico de enorme fuerza plástica que se escribía originalmente sin vocales, obligando a los lectores a apoyarse en la tradición oral para clavar la pronunciación.

Pequeños fragmentos concretos de libros como Daniel se redactaron en arameo, la lengua franca administrativa que se impuso por toda la región tras la caída de Jerusalén ante los babilonios.

El Nuevo Testamento entero, por su parte, se compuso en griego koiné, la modalidad popular y callejera que facilitaba entenderse en cualquier rincón del Imperio romano durante el primer siglo. No era el griego clásico y elevado de los filósofos atenienses, sino un idioma dinámico y directo que permitía que el mensaje prendiera con facilidad en las bulliciosas comunidades urbanas de Corinto, Éfeso o Roma. Desde esos rollos antiguos hasta las lenguas modernas, las palabras originales han viajado superando abismos de tiempo y cultura.