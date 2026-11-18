Raramente las historias del Antiguo Testamento cautivan tanto la imaginación popular como la de Jonás. A pesar de la representación común de un hombre siendo tragado por una ballena gigante en la cultura popular el texto real es mucho más complejo, irónico y rico de lo que generalmente recordamos. A través de solo cuatro capítulos cortos el Libro de Jonás narra toda una historia de desobediencia, la intolerancia humana y los límites de la misericordia alejándose del tono más sobrio que uno espera en otros libros proféticos hacia una literatura satírica.

¿Quién fue Jonás y por qué huyó de la misión de Dios?

Jonás hijo de Amitai ciertamente no era un extraño para la Biblia. Él era un profeta que vivió durante los tiempos de Jeroboam II, el rey del reino del norte de Israel, según el Segundo Libro de los Reyes. En ese momento había adquirido cierto respeto como mensajero de buenas nuevas para su pueblo pero encontraría todos sus planes alterados por la misma misión que recibe al comienzo de su propio libro.

La orden divina es directa: debe levantarse, viajar hacia el este y predicar contra Nínive, la capital del Imperio asirio, cuya maldad había colmado la paciencia del cielo.

Para entender la reacción visceral del profeta conviene ponerse en su piel. Asiria no era un vecino incómodo, sino la superpotencia militar más brutal y temida de Oriente Próximo, enemiga acérrima de Israel. Jonás detestaba a los ninivitas y, como confesará más adelante en el relato, conocía demasiado bien el carácter misericordioso de su Dios.

Temía que, si advertía a aquella ciudad de su inminente destrucción, sus habitantes acabaran arrepintiéndose y recibieran el perdón divino en lugar del castigo que él consideraba merecido.

En lugar de obedecer, Jonás toma la decisión más radical posible: poner tierra y mar de por medio. Baja al puerto de Jope, paga su pasaje y embarca en una nave mercante con rumbo a Tarsis, un destino situado en el extremo opuesto del Mediterráneo, identificado tradicionalmente con el sur de la península ibérica. Su intención no era simplemente esconderse, sino alejarse tanto como pudiera del territorio donde ejercía su ministerio profético.

Por qué Jonás acabó dentro de un gran pez

El intento de fuga dura poco en aguas abiertas. Una tempestad desatada de forma repentina amenaza con partir el barco en dos, sembrando el pánico entre una tripulación experimentada que empieza a arrojar la carga por la borda para aligerar peso.

Mientras los marineros invocan desesperadamente a sus respectivos dioses, Jonás duerme a pierna suelta en el fondo de la bodega, ajeno al caos que él mismo ha provocado.

Cuando el capitán lo despierta y los tripulantes echan suertes para averiguar quién ha atraído semejante desgracia sobre la embarcación, el dedo señala al profeta hebreo. Jonás admite su identidad y confiesa que está huyendo del creador del mar y de la tierra firme. Lejos de pedir clemencia, propone una solución drástica: que lo lancen al agua para que el temporal amaine.

Los marineros intentan remar hacia la costa por todos los medios antes de cargar con una muerte inocente, pero el oleaje empeora hasta que no les queda otra salida. En cuanto Jonás cae al mar, la tormenta cesa de golpe.

Entra en escena la gran criatura

Es en ese instante cuando entra en escena la criatura marina. Curiosamente, el texto hebreo original no menciona ninguna ballena; habla literalmente de un dag gadol, es decir, un «gran pez» preparado expresamente por Dios para tragar al fugitivo.

La confusión posterior con el cetáceo nació siglos después, al traducirse el término al griego como ketos y posteriormente al latín como cetus, palabras que designaban a cualquier monstruo marino de gran tamaño. Lejos de ser un castigo mortal, el vientre de aquel animal funcionó como una cápsula de salvamento improvisada que impidió que el profeta muriera ahogado en mitad del Mediterráneo.

Cuántos días estuvo Jonás dentro del pez

El relato bíblico es taxativo respecto a la duración de aquel encierro: Jonás permaneció en las entrañas del gran pez durante tres días y tres noches. Más allá del dato cronológico literal, en la literatura bíblica esta cifra simboliza un periodo completo de aislamiento, transformación y paso simbólico por la muerte antes de regresar a la vida.

Durante esas setenta y dos horas de oscuridad absoluta, el profeta rompe su silencio. El segundo capítulo del libro recoge un extenso salmo de acción de gracias en el que Jonás describe la angustia de sentirse arrastrado hacia el fondo del abismo, con las algas enredadas en la cabeza y las corrientes cerrándose sobre él.

Paradójicamente, no pide salir de allí dentro, sino que agradece haber sido rescatado de las aguas. Una vez concluida esa plegaria y asumida la lección, el texto señala con una concisión casi humorística que el gran pez recibió la orden de vomitar a Jonás en tierra firme.

Qué ocurrió con Jonás después de salir del pez

Con los pies de nuevo en la playa y la segunda oportunidad servida en bandeja, Jonás acepta por fin viajar a Nínive. La ciudad era una metrópoli colosal, pero el profeta apenas se adentra una jornada mientras proclama un mensaje cortante, sin adornos ni llamadas explícitas a la conversión: dentro de cuarenta días, Nínive será destruida.

Para sorpresa del propio mensajero, ocurre exactamente lo que tanto temía. Desde el ciudadano más humilde hasta el mismísimo rey, los habitantes de Nínive creen el aviso, proclaman un ayuno general, se visten con telas ásperas en señal de duelo y abandonan sus prácticas violentas. Incluso ordenan que el ganado participe en el ayuno. Al ver aquel cambio genuino, Dios decide perdonar a la ciudad y suspender el castigo anunciado.