Quién fue David y cómo venció a Goliat: la historia bíblica

Pocos relatos de la tradición antigua conservan una fuerza visual tan intacta como el instante en que un pastor imberbe se planta ante un coloso de bronce. Hoy en día, la fórmula «un David contra Goliat» sirve para ilustrar cualquier pleito desigual o gesta empresarial imprevista, pero detrás de ese cliché cultural se esconde un episodio político y militar fascinante que merece la pena mirar de cerca, sin los filtros piadosos con los que a menudo nos lo han contado en la infancia.

Quién fue David y cómo llegó a ser rey de Israel

Antes de desfilar con coronas de oro o componer salmos que todavía hoy se leen, David era sencillamente el octavo hijo de Isaí, un terrateniente modesto de Belén que pertenecía a la tribu de Judá. Mientras sus hermanos mayores marchaban con el ejército real, él se quedaba en las colinas vigilando los rebaños, bregando con osos hambrientos y afinando el pulso con la honda.

Nadie en su propia casa apostaba un céntimo por su futuro político. Cuando el anciano Samuel apareció por Belén buscando un ungido que desplazara al errático rey Saúl, Isaí ni se molestó en llamar al muchacho hasta que el profeta exigió ver a todos los varones.

Aquel aceite sagrado cambió su destino, aunque su entrada en palacio no ocurrió con espadas, sino con música. Entró a sueldo como arpista para calmar las crisis de melancolía y rabia que atenazaban al monarca, ganándose su confianza como un paje discreto.

Por qué David se enfrentó al gigante Goliat

El telón de fondo de la gesta fue el valle de Ela, un desfiladero por donde cruzaban los ejércitos buscando ventaja territorial. Durante semanas, las tropas israelitas y los campamentos filisteos se miraban con desconfianza desde dos laderas opuestas, atascados en un cara a cara donde nadie se atrevía a dar el primer paso en falso.

Para romper el bloqueo, los filisteos sacaron a su as: Goliat de Gat. Un veterano descomunal que superaba los dos metros y medio, embutido en cincuenta kilos de cota de malla metálica y con una lanza cuya punta de hierro pesaba más que un yunque doméstico.

Cada amanecer, el gigante bajaba al fondo del barranco a vociferar insultos y desafiar a duelo a los mandos de Israel, sembrando un pánico muy real entre los soldados de Saúl. David apareció por allí por puro trámite familiar, cargando queso y pan tostado para sus hermanos mayores.

Al oír las burlas contra su pueblo, el joven sintió que aquello cruzaba una línea intolerable y se ofreció voluntario, convencido de que la misma astucia que empleaba contra los depredadores del monte le serviría frente a aquel mastodonte.

Cómo venció David a Goliat con una honda y una piedra

Saúl quiso vestirlo con su propia impedimenta militar, encasquetándole un casco pesado y una coraza de bronce que le venía enorme. David dio dos pasos torpes, se quitó todo aquello y lo mandó a paseo; sabía perfectamente que enfrentarse a un guerrero profesional en el cuerpo a cuerpo equivalía a un suicidio ridículo.

Decidió jugar otra partida. Bajó al arroyo seco que surcaba el fondo del valle, seleccionó cinco cantos rodados perfectamente lisos y se guardó la honda de cuero en el zurrón. En aquel tiempo, la honda no era un juguete inofensivo, sino un arma balística capaz de disparar una piedra a más de cien kilómetros por hora con precisión quirúrgica.

Al ver aparecer a un chaval sin escudo ni espada, Goliat bramó ofendido, preguntándole si acaso venía a espantarlo como a un perro. Mientras el gigante avanzaba pesadamente bajo el calor del sol, el muchacho corrió a su encuentro para ganar velocidad, hizo girar la tira de cuero y soltó el proyectil.

La piedra no dio en cualquier parte; se clavó con violencia en su frente, la única rendija libre de su yunque metálico, desplomándose de bruces contra la tierra. En un parpadeo, David le arrebató la espada al caído y zanjó la contienda, provocando la huida en desbandada del bando enemigo.

Qué ocurrió con David después de derrotar a Goliat

Aquel golpe de suerte y precisión convirtió al pastor en un ídolo popular de la noche a la mañana, pero también firmó su condena en la corte. Cuando las crónicas del pueblo empezaron a cantar coplas asegurando que Saúl mataba a sus miles y David a sus diez miles, los celos carcomieron al rey, que pasó de protegerlo a lanzarle lanzas en pleno banquete y obligarlo a huir al desierto.

Conclusión sobre David y su trayectoria tras el enfrentamiento con Golliat

Ungido por fin como rey, David unificó las tribus, conquistó la ciudad amurallada de Jerusalén para convertirla en su capital y sentó las bases de un Estado fuerte, aunque su biografía posterior quedó salpicada de sombras familiares y decisiones que fueron muy cuestionables.