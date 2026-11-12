Quién fue Moisés y cómo liberó al pueblo de Israel de Egipto

La figura de Moisés atraviesa los relatos fundacionales de Occidente con la fuerza de un arquetipo inquebrantable. No estamos ante un personaje de bronce intocable, sino ante un hombre marcado por la contradicción de crecer en el corazón mismo del imperio que esclavizaba a los suyos. Para entender el éxodo hay que retroceder hasta los márgenes cenagosos del Nilo, donde el pueblo hebreo multiplicaba sus filas hasta despertar el recelo receloso de la corte faraónica.

Quién fue Moisés y cómo sobrevivió cuando era un bebé

El decreto real era de una crueldad inapelable: todo varón hebreo recién nacido debía ser lanzado a las aguas para contener el crecimiento demográfico de aquella mano de obra barata.

En medio de semejante desolación, una madre desesperada urdió un plan tan frágil como audaz. Tomó una cesta de papiro, la impermeabilizó con betume y pez, metió dentro al pequeño y lo depositó con mimo entre los juncos de la orilla fluvial, confiando su suerte al azar o a un designio superior.

La providencia quiso que la hija del faraón bajara a bañarse a ese mismo recodo en ese preciso instante. Al descubrir el llanto infantil, la princesa ignoró el origen hebreo del bebé, lo adoptó como propio y permitió, mediante una jugada maestra de la hermana del niño, que su propia madre biológica actuara como nodriza.

Por qué Dios eligió a Moisés para liberar a los israelitas

La cómoda existencia palaciega se quebró el día en que el joven, testigo del maltrato flagrante que sufría un trabajador hebreo a manos de un capataz egipcio, perdió los estribos y mató al agresor. Aquel arrebato impulsivo lo obligó a huir hacia el desierto de Madián para salvar la cabeza, transformándose de la noche a la mañana en un pastor anónimo que cuidaba rebaños ajenos bajo un sol implacable.

Fueron cuarenta años de silencio y rutina árida que obraron una metamorfosis profunda en su carácter. Ya no quedaba nada del cortesano arrogante cuando, ante un arbusto que ardía sin consumirse en el monte Horeb, una voz incorpórea lo emplazó a regresar a Egipto.

Dios no lo eligió por sus dotes de mando, el propio Moisés balbuceaba objeciones sobre su torpeza verbal, sino por su capacidad para mirar el sufrimiento ajeno sin apartar la vista. Era un hombre que conocía las entrañas del poder imperial y, al mismo tiempo, la intemperie del exilio, un puente humano perfecto entre dos mundos irreconciliables.

Cuáles fueron las diez plagas de Egipto

El retorno a la corte no fue un camino de rosas, sino el pistoletazo de salida para un pulso histórico contra la soberbia de un monarca convencido de su propia divinidad. Ante la negativa terca de liberar a los israelitas, el paisaje egipcio comenzó a descomponerse en una secuencia implacable de desastres naturales que jaqueaban la economía y la religión politeísta del imperio.

El agua cristalina del Nilo se tornó de repente en sangre pestilente, ahogando a los peces y asfixiando la rutina del río sagrado.

Aquel primer aviso dio paso a invasiones sucesivas que desbordaron los diques del orden faraónico: ranas que invadían los dormitorios reales, nubes asfixiantes de mosquitos, tábanos implacables, una peste devastadora que diezmó el ganado, úlceras purulentas en la piel de los egipcios, granizo de fuego que arrasó las cosechas, langostas devoradoras y una oscuridad densa y palpable que paralizó el reino durante tres días.

Cada plaga golpeaba directamente a una deidad del panteón egipcio, demostrando la absoluta ineficacia de sus ídolos de piedra. El ciclo se cerró con el drama definitivo: la muerte de los primogénitos en una noche de silencio espeso, tras la cual el faraón, quebrantado por el dolor, cedió por fin y empujó a los hebreos a marchar de inmediato.

Cómo cruzó Moisés el mar Rojo y guio al pueblo de Israel

La huida multitudinaria, calculada en cientos de miles de almas cargadas con bártulos y promesas, parecía una trampa mortal cuando el ejército egipcio, arrepentido de su debilidad momentánea, se lanzó en persecución con carros de combate y lanceros experimentados.

La tradición relata que, bajo el mandato divino, Moisés extendió su cayado y un viento huracanado abrió un pasillo de aguas divididas en el Mar Rojo, permitiendo que la columna humana atravesara el lecho marino sobre suelo seco antes de que las olas volvieran a cerrarse con furia sobre la caballería enemiga.

A partir de ahí comenzó el verdadero desafío: cuarenta años de travesía por un desierto abrasador donde el hambre, la sed y la impaciencia pusieron a prueba la cohesión de un pueblo acostumbrado al yugo.

En las cumbres del Sinaí, Moisés recibió las tablas de la ley, un pacto ético que trascendía el momento histórico para estructurar la conciencia moral de Occidente. No llegó a pisar la tierra prometida, contemplándola únicamente desde la cima del monte Nebo, pero dejó trazado el camino de salida para que todo un grupo humano dejara de ser propiedad de otro y empezara a caminar por pie propio.