Cuáles son los libros del Antiguo Testamento: lista completa y orden

Acercarse al Antiguo Testamento exige sacudirse la idea de estar ante un volumen homogéneo redactado por una sola mano. No es un libro, es una biblioteca milenaria. Sus páginas acumulan mitos fundacionales, crónicas políticas repletas de sangre, poesía descarnada y advertencias proféticas que se fueron cocinando a fuego lento durante siglos en el crisol de Oriente Medio. Conocer la lista completa y el orden de sus textos no constituye un mero ejercicio de erudición eclesiástica o teológica. Funciona más bien como la llave maestra que permite descifrar la arquitectura intelectual, los traumas y las aspiraciones de una cultura entera que ha modelado los cimientos de Occidente, nos guste más o menos admitirlo.

Agrupación de escritos

La organización tradicional de este canon, heredada por las diferentes ramas del cristianismo a partir de traducciones muy antiguas, agrupa los escritos atendiendo al género literario antes que a una rigurosa cronología histórica.

Este largo periplo arranca siempre con los cinco primeros textos, conocidos universalmente como el Pentateuco o la Ley, aunque la tradición hebrea los agrupa bajo el nombre de Torá. Son el basamento absoluto. Al principio esta la historia del Génesis, que nos cuenta la creación del universo y la vida de los patriarcas.

Después viene el Éxodo, que narra el éxodo de la esclavitud egipcia y la entrega de las tablas del Monte Sinaí. El viaje continúa en el libro de Levítico, lleno de regulaciones sacerdotales que sería difícil de comprender para cualquier lector contemporáneo, y luego da un giro abrupto hacia Números, que involucra tanto el tomar un censo como las peleas en el desierto; y termina en el Deuteronomio, un discurso de despedida supuestamente pronunciado por Moisés.

Más historias bíblicas

Superado este pesado bloque legislativo, la narración se desboca hacia el territorio de los libros históricos. Aquí el arco abarca desde la violenta conquista de Canaán hasta la reconstrucción precaria tras el trauma del exilio en Babilonia. La campaña militar y el reparto de tierras quedan retratados en Josué, mientras que Jueces describe una etapa de líderes locales y crisis tribales recurrentes.

Entremedias, casi como un respiro lírico, se desliza la historia de Rut, una joya breve sobre la lealtad familiar que sirve de puente narrativo perfecto. La monarquía israelita irrumpe con sus luces y sus sombras a través de los volúmenes de 1 y 2 de Samuel, que detallan el ascenso y caída de Saúl y la consagración de David.

La saga continúa en 1 y 2 de Reyes, donde se narra la fractura del reino, la actividad de los primeros grandes profetas y la brutal caída de Jerusalén a manos de Nabucodonosor.

Como una mirada posterior sobre esos mismos hechos, se redactaron 1 y 2 de Crónicas, acompañados por los relatos de reconstrucción comunitaria que encabezan Esdras y Nehemías. Cierra esta sección Ester, una narración cortesana ambientada en Persia que explica el origen festivo del Purim.

Libros poéticos

El tono de la biblioteca cambia por completo al adentrarnos en los libros poéticos y sapienciales. Aquí la literatura bíblica dialoga sin intermediarios con el dolor, la duda y la existencia cotidiana.

El primer peldaño lo ocupa Job, una indagación insólita sobre el sufrimiento del inocente frente a la justicia divina. Le siguen los Salmos, un monumento lírico que funcionó como cancionero litúrgico y que transita por todos los estados de ánimo posibles, desde la euforia bélica hasta el lamento más desolador.

La sabiduría práctica y los refranes morales se concentran en Proverbios, mientras que el Eclesiastés introduce una voz sorprendentemente escéptica, casi cínica, sobre la absoluta fugacidad de las cosas terrenales. El ciclo poético se despide con el Cantar de los Cantares, un canto de amor erótico que las tradiciones posteriores han intentado domesticar leyendo en clave alegórica lo que es pura celebración del cuerpo.

Textos proféticos

La última gran estación corresponde a los textos proféticos, divididos de manera clásica entre mayores y menores según la extensión de los pergaminos y no por su relevancia histórica. El desfile arranca con los cuatro profetas mayores: Isaías, cuyas admoniciones de juicio y consuelo cruzan los siglos; Jeremías, el profeta angustiado que atestiguó la destrucción de su propia ciudad; las Lamentaciones, un bloque de poemas elegíacos sobre las cenizas humeantes; Ezequiel, con sus visiones alucinatorias junto al río Quebar; y Daniel, que introduce la narrativa apocalíptica desde los pasillos del poder babilónico.

Los profetas menores

Finalmente, la serie de los doce profetas menores, reunidos tradicionalmente en un único rollo para evitar su pérdida, completa el canon veterotestamentario.

La lista arranca con Oseas, sigue con el llamativo Joel, y avanza mediante Amós, un pastor que denunció la corrupción social con una dureza inusitada. Aparecen después el breve Abdías, el marino díscolo de Jonás, el agudo Miqueas, y los ecos de juicio y esperanza de Nahúm, Habacuc y Sofonías.

El cierre absoluto de la colección lo firman los tres últimos emisarios: Hageo, que urgió a levantar de nuevo el templo destruido; Zacarías, con sus complejas imágenes mesiánicas; y Malaquías, el último cronista de la era preexílica tardía que despide el texto con la promesa de un amanecer que tardaría siglos en llegar.