Pocas cifras despiertan reacciones tan automáticas como el 666. Cualquiera que haya visto una película de terror o haya topado con un precio sospechoso sabe de qué va la película. La reacción instintiva es asociarlo con lo diabólico, con un presagio oscuro o con algo que conviene esquivar. Pero ese peso simbólico no cayó del cielo tal cual lo entendemos hoy. Hace falta rascar un poco bajo la capa de dramatismo popular para ver qué había detrás cuando se escribió y cómo fue acumulando significados con el paso de los siglos.

Dónde aparece el número 666 en la Biblia

El pasaje central está en el Apocalipsis, casi al final del Nuevo Testamento, en el capítulo 13 y versículo 18. El autor plantea allí un cálculo: el número de una bestia que emerge del mar, un número de hombre fijado en seiscientos sesenta y seis. Quien lea con lupa las fuentes antiguas se encontrará con un matiz curioso.

En ciertos fragmentos muy tempranos, como el papiro 115 descubierto en Oxirrinco, figura el 616 en lugar del 666. No es un error de imprenta ni una broma de copista; ya en el siglo II, Ireneo de Lyon discutía sobre estas discrepancias entre manuscritos y defendía el 666 frente a la variante alternativa.

Fuera de esa página del Apocalipsis, el número no actúa como marca infernal en el resto de la Biblia. Sí reaparece en el Antiguo Testamento, tanto en el primer libro de los Reyes como en Crónicas, indicando el peso anual en talentos de oro que ingresaba en las arcas de Salomón durante su etapa más próspera.

Ver la misma cifra ligada a la fastuosidad de un monarca y, más tarde, a un enigma apocalíptico desconcierta a cualquiera. En aquellos textos, los números cumplían funciones simbólicas, administrativas o cifradas que hoy solemos tomar al pie de la letra.

Por qué el 666 se conoce como el número de la Bestia

La fama maligna arranca en esa visión del Apocalipsis donde una bestia de siete cabezas y diez cuernos impone su ley política y religiosa. Exige sumisión y una señal visible en la frente o en la mano derecha como condición para comprar o vender. Sin esa marca, no hay comercio ni vida pública posible. Para los cristianos que sufrían persecución bajo el dominio de Roma, una amenaza así no era una metáfora literaria inocua; tocaba la supervivencia diaria.

El número opera en ese contexto como una clave secreta, un guiño cifrado dirigido a lectores capaces de descifrarlo. Tanto el griego antiguo como el hebreo asignaban valores numéricos a las letras, una práctica conocida como gematría o isopséfia.

Sumar las letras de un nombre permitía apuntar a alguien concreto sin escribir su nombre a las claras, una precaución lógica cuando señalar al poder imperial podía costar la vida. Así quedó el 666 pegado a la imagen de la Bestia y, de rebote, a la tiranía, la corrupción o la rebeldía contra lo divino.

Qué relación tiene el número 666 con el Anticristo

Una confusión muy extendida consiste en dar por sentado que el término «anticristo» aparece junto al 666 en el Apocalipsis. No ocurre así. Esa palabra surge en las cartas joánicas del Nuevo Testamento para referirse a quienes rechazan a Cristo o se enfrentan a su mensaje, y fue con el tiempo cuando la reflexión teológica y el imaginario popular conectaron esa figura hostil con las bestias apocalípticas.

De ese cruce nació la costumbre de tratar el 666 como distintivo del Anticristo o de un sistema que encarna su oposición espiritual. No hay una ecuación directa en un mismo versículo, sino una acumulación histórica de lecturas que reunieron bajo un mismo relato las advertencias sobre el engaño, la opresión y las falsas autoridades.

Qué interpretaciones existen sobre el significado del 666

Entre los historiadores y estudiosos de los textos bíblicos, una de las hipótesis más sólidas apunta al emperador Nerón. Al transliterar su nombre al hebreo como Nrwn Qsr, la suma de sus letras arroja 666; si se prescinde de la n final, la suma baja a 616. Encaja con esa antigua oscilación textual. Para comunidades perseguidas, esconder el nombre de un gobernante temido detrás de una suma era una forma de protesta velada.

Otras lecturas miran hacia la simbología numérica propia de la tradición bíblica. Allí el siete encarna lo completo, lo divino y lo consumado. Quedarse en el seis, triplicado para recalcarlo, sugiere algo que se queda corto, una pretensión humana o terrenal que imita lo divino sin llegar jamás a completarlo. A esto se han sumado con los siglos interpretaciones futuristas, centradas en hipotéticos poderes globales, junto con usos desenfadados o irónicos que han rebajado buena parte del sobresalto original.

Conclusión

Resulta llamativo ver cómo un cálculo pensado probablemente como clave de época acabó convirtiéndose en símbolo universal del mal. Quizá ahí resida su fuerza duradera: reúne un acertijo antiguo, el recelo ante los poderes que aplastan al individuo y esa inclinación humana, tan persistente, a buscar misterios ocultos detrás de una cifra.