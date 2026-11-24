Hablar de profecías bíblicas suele despertar dos reacciones bastante opuestas: o se leen como un catálogo de acertijos futuros o se despachan con escepticismo rápido. Cuando uno se acerca a estos textos con algo de calma, descubre que buena parte de lo que llamamos profecía no funcionaba en su origen como bola de cristal ni como cronograma exacto de sucesos. En el mundo bíblico, el profeta era sobre todo una voz incómoda que leía el presente a la luz de la fidelidad o la infidelidad a Dios, denunciaba abusos, advertía de consecuencias históricas y, a veces, proyectaba esperanzas que superaban lo inmediato.

Cuáles son las profecías más conocidas del Antiguo Testamento

En el Antiguo Testamento abundan los anuncios ligados a la suerte de los reinos de Israel y Judá. Isaías, Jeremías o Ezequiel hablan de exilios, caídas de ciudades y retornos cuando pocos veían salida. Un ejemplo clásico es la promesa del regreso tras el cautiverio de Babilonia: en un momento en que Jerusalén yacía arrasada y el pueblo parecía disperso sin remedio, los textos proféticos insisten en que habrá vuelta, reconstrucción y un nuevo comienzo.

También ocupa un lugar central el sueño o visión de Daniel sobre la sucesión de imperios representados por distintos metales o animales. Más allá de las discusiones sobre la fecha exacta de redacción de ese libro, su sentido de fondo es claro: los grandes poderes políticos pasan y se suceden, y ninguna hegemonía terrenal es eterna frente a la soberanía divina.

Quien leía esas páginas bajo dominación extranjera encontraba ahí consuelo y una forma de relativizar el miedo al imperio de turno.

Qué profecías bíblicas se relacionan con la llegada de Jesús

Cuando la tradición cristiana relee el Antiguo Testamento, encuentra multitud de pasajes que interpreta como anuncios anticipados de Jesús de Nazaret. El más citado es el de Belén en Miqueas 5,2, donde se señala a ese pequeño núcleo de Judá como origen de un gobernante llamado a pastorear a su pueblo. En los Evangelios, ese detalle geográfico sirve para anclar el relato del nacimiento en una expectativa antigua.

El otro es el texto del Isaías 7:14 que se refiere a la mujer, traducido en la traducción griega antigua como «virgen», la cual concebirá y dará a luz a un hijo llamado Emmanuel ,que significa «Dios con nosotros». Esta diferencia de traducción del hebreo al griego antiguo ha sido la causa de muchas discusiones a lo largo de los siglos pero para los cristianos se ha asociado a la Encarnación.

Junto a él suelen situarse los cantos del Siervo sufriente de Isaías 53, que describen a alguien rechazado, herido y cargado con culpas ajenas, un retrato que los primeros cristianos reconocieron en la pasión y muerte de Jesús.

Qué anuncia la Biblia sobre el Mesías y el fin de los tiempos

La palabra «mesías» significa literalmente «ungido», y en el Antiguo Testamento designaba a reyes, sacerdotes o figuras consagradas para una misión concreta. Con el tiempo, sobre todo en épocas de crisis y opresión, esa figura cobró un tinte escatológico y liberador: se esperaba un descendiente de David que trajera justicia, paz duradera y restauración nacional.

No todos compartían la misma imagen; algunos aguardaban un triunfo visible y político, mientras otros apuntaban a una transformación más profunda de la existencia humana y de la relación con Dios.

En cuanto al fin de los tiempos, los textos proféticos y apocalípticos mezclan imágenes de juicio, tribulación y renovación. Isaías habla de»cielos nuevos y tierra nueva», y Daniel menciona una resurrección y un ajuste de cuentas final.

Lo interesante es que el lenguaje escatológico bíblico rara vez funciona como un manual de fechas; suele operar como llamada a la vigilancia moral, a no acomodarse en la injusticia y a sostener la esperanza cuando el mundo parece desquiciarse.

Cuáles son las profecías del Apocalipsis más conocidas

El Apocalipsis concentra las imágenes más impactantes y, a la vez, las más propensas a lecturas literales apresuradas. Los cuatro jinetes representan conquistas, guerra, carestía y muerte, fuerzas recurrentes de la historia humana condensadas en figuras galopantes,, mientras que el combate entre el dragón y la mujer, o el ascenso de las bestias, retratan tensiones espirituales y políticas de enorme crudeza simbólica.

La caída de Babilonia simboliza el derrumbe de un sistema corrupto, opulento y hostil a la fe, un eco evidente de la Roma imperial en la mente de los primeros lectores. Y al final asoma la Nueva Jerusalén, donde desaparecen el llanto y la muerte.

Tomar estas visiones al pie de la letra como si fueran crónicas periodísticas del futuro suele desviar su sentido; en cambio, leerlas como literatura simbólica nacida en tiempos de prueba ayuda a entender por qué han seguido interpelando a generaciones tan distintas.