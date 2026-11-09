Los científicos predijeron el fin del mundo para el 13 de noviembre de 2026: 66 años después, nuevos cálculos sugieren algo diferente

El próximo 13 de noviembre será una fecha clave en la historia de la ciencia por una sorprendente predicción sobre el futuro de la humanidad. Un modelo matemático desarrollado hace más de seis décadas arrojó un resultado sorprendente: el crecimiento demográfico podría alcanzar un límite teórico en esa fecha. La historia se remonta al 4 de noviembre de 1960, cuando Heinz von Foerster, experto en cibernética, junto con dos colaboradores, publicó un estudio en la revista Science titulado «Fin del mundo: viernes, 13 de noviembre de 2026».

Para elaborar su predicción, los investigadores recopilaron 24 estimaciones de la población mundial correspondientes a un periodo de 2.000 años. A partir de esos datos, observaron una relación entre el aumento de habitantes y la aceleración del crecimiento demográfico, impulsada, entre otros factores, por los avances tecnológicos y la capacidad de cooperación humana. El resultado fue una proyección que planteaba la posibilidad de un crecimiento poblacional sin precedentes.

¿Se acabará el mundo el 13 de noviembre de 2026?

Los investigadores analizaron 24 estimaciones de la población mundial correspondientes a un periodo de 2.000 años con el objetivo de identificar los patrones de crecimiento demográfico y anticipar su posible evolución. A partir de los datos recopilados, observaron que el aumento de la población parecía acelerarse a medida que avanzaban los conocimientos tecnológicos y mejoraban las capacidades de cooperación entre los seres humanos. Según su planteamiento, cuantos más habitantes había, mayor era también el ritmo de crecimiento.

A partir de estas conclusiones, los científicos formularon la siguiente predicción: «nuestros tataranietos no morirán de hambre, sino aplastados por la multitud», tal y como recuerdan los autores en The Conversation. Durante las décadas de 1960, 1970 y 1980, los datos demográficos parecieron respaldar sus cálculos, pero a partir de los años 90 empezaron a aparecer las primeras diferencias entre el modelo matemático y la realidad.

Aunque la población mundial seguía aumentando a un ritmo considerable, el crecimiento no era tan rápido habían anticipado los investigadores. En cuanto a la fecha elegida, no fue una casualidad: el viernes 13 de noviembre de 2026 coincide con el cumpleaños de Heinz von Foerster.

En 2025, los investigadores actualizaron sus cálculos y concluyeron que la población mundial podría alcanzar los 8.230 millones de habitantes en 2030, y después iniciar un descenso progresivo. Este cambio de tendencia podría tener graves consecuencias, como la dificultad para mantener el crecimiento económico. Sin embargo, se trata de una proyección hipotética que contrasta con las estimaciones de Naciones Unidas, que sitúan el máximo demográfico en torno a los 10.300 millones de personas durante la década de 2080.

«Mientras los individuos vivan en nuestro hipotético paraíso, el destino de la población sigue siendo, en principio, calculable mediante métodos matemáticos directos, que permiten obtener las funciones de distribución deseadas. El destino de la población en su conjunto, con todos sus altibajos, vuelve a quedar determinado por propiedades atribuibles exclusivamente a los individuos», señalan los investigadores.

Envejecimiento poblacional

Aun así, el envejecimiento de la población es uno de los mayores desafíos globales del siglo XXI, especialmente en países como Japón, Italia, Portugal, India y Puerto Rico. En nuestro país, según el informe «Un perfil de las personas mayores en España, 2026» del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el 1 de enero de 2025 había 10.178.625 habitantes de 65 años o más, lo que representaba el 20,7% de la población total. La cifra supone un aumento de 250.257 personas respecto al año anterior, equivalente a un crecimiento del 2,5%.

«Se evidencia la persistente mayor mortalidad masculina en todas las edades, traducida en importantes diferencias en esperanza de vida y en la cantidad de supervivientes en edades muy avanzadas. La vejez, en general, es femenina. Todo ello teniendo en cuenta que la vejez de nuestro país es mayoritariamente urbana, cada vez más, y que la diferencia entre entornos urbanos y rurales en el cambio demográfico guarda más relación con la emigración actual o pasada de los jóvenes», explica Julio Pérez Díaz, demógrafo del IEGD-CSIC y coordinador del informe.

‘Techo de la humanidad’

La población mundial podría alcanzar su máximo en las próximas décadas, con unos 9.700 millones de habitantes previstos para 2064. Así lo recoge un estudio publicado en la revista científica The Lancet y elaborado por el Instituto de Métricas y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington (IHME), con financiación de la Fundación Bill y Melinda Gates. Según esta investigación, a partir de ese momento comenzaría un descenso demográfico progresivo, hasta situarse en torno a los 8.800 millones de personas en el año 2100.

En lo que respecta a la clasificación de los países más poblados del mundo, tanto las estimaciones de The Lancet como las de Naciones Unidas apuntan a que India ocupará el primer puesto, por delante de China. Esta última perdería posiciones progresivamente y terminaría el siglo en tercer lugar, después de ser superada por Nigeria. De hecho, el estudio publicado en The Lancet prevé que cinco países africanos podrían situarse entre los diez más poblados del mundo: Nigeria, República Democrática del Congo, Etiopía, Egipto y Tanzania.