La gente suele abrir la Biblia esperando encontrar un guion catastrofista, algo así como la crónica anticipada de un asteroide gigante o un apagón planetario. Y se lleva una sorpresa. Cuando los textos bíblicos hablan del fin, muchas veces utilizan la palabra griega aion, que apunta más al cierre de una época que a la destrucción física de la Tierra. No se trata de ver cómo saltan por los aires los continentes, sino de entender cómo termina un ciclo histórico marcado por el abuso humano y empieza otro distinto.

Leer estos pasajes sin tener en cuenta quién los escribió, a qué comunidad iban dirigidos y bajo qué amenazas vivían sus primeros lectores lleva casi siempre a interpretaciones forzadas.

Qué dice Jesús sobre el fin del mundo en la Biblia

Vemos el tema del fin del mundo en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Sobre el Templo de Jerusalén, Jesús anuncia a sus discípulos que no quedará piedra sobre piedra. A partir de ahí, sentado en el monte de los Olivos, responde a una doble inquietud de los suyos sobre cuándo caerá aquel santuario y qué anunciará el final de los tiempos.

Lo curioso de ese discurso es cómo se superponen dos horizontes distintos. Jesús habla primero de una crisis inminente para aquella generación, con ejércitos rodeando Jerusalén, gente huyendo a los montes sin volver a casa a por el manto y una tribulación feroz que efectivamente ocurrió en el año 70 d. C.

Acto seguido, la mirada se ensancha hacia el regreso glorioso del Hijo del Hombre en las nubes, un cierre definitivo de la historia humana que ya no cabe en un solo episodio local.

A Jesús le preocupa menos alimentar la curiosidad por los prodigios que evitar que los suyos pierdan el norte. Advierte contra los iluminados que aparecerán diciendo «yo soy el Mesías» o «el momento ya ha llegado», y avisa de algo mucho más cotidiano y peligroso: que, a fuerza de ver maldad y presión social, a la mayoría se le enfríe el amor.

Cuáles son las señales del fin de los tiempos según la Biblia

Si alguien repasa el catálogo de señales que aparecen en los Evangelios y en las cartas apostólicas, lo primero que piensa es que podrían salir mañana mismo en el telediario. Guerras que estallan, rumores de conflictos mayores, hambrunas, terremotos en distintos lugares y epidemias. Pero Jesús introduce un matiz decisivo: todo eso son apenas «principios de dolores», sacudidas propias de un mundo herido, no la sirena que avisa de que quedan diez minutos para el telón final.

En las cartas del Nuevo Testamento el foco gira hacia dentro, hacia cómo se comportan las personas cuando se rompen los frenos morales. En segunda de Timoteo se describe un clima social dominado por el narcisismo, el apego al dinero, la arrogancia y el desprecio por la verdad.

Aquí conviene hacerse una pregunta incómoda: ¿cuántas veces a lo largo de dos mil años han creído los creyentes que les tocaba vivir el último capítulo? Durante la peste negra, en las guerras mundiales o en cualquier crisis severa, aquellos textos parecían describir exactamente el presente. Que cada época se vea reflejada en ellos no significa que fallen, sino que funcionan como un espejo permanente de la fragilidad humana, más que como una lista de comprobación para tachar casillas.

Qué relación tienen el Apocalipsis y el juicio final

Pocas obras han sido tan maltratadas por las lecturas literales como el Apocalipsis. Escrito por Juan desde el exilio en la isla de Patmos, pertenece a un género literario muy concreto, la apocalíptica judía y cristiana, que habla mediante símbolos intensos, cifras con carga teológica y visiones desbordantes. Si uno intenta dibujar al pie de la letra un cordero con siete cuernos o una bestia que sale del mar como si fueran fotografías de prensa, pierde lo esencial: el libro nació para sostener a comunidades pequeñas aplastadas por el poder del Imperio romano.

Dentro de ese despliegue simbólico, el juicio final llega hacia el desenlace, especialmente en el capítulo 20, con la escena del gran trono blanco y los libros abiertos donde se examinan las obras de cada cual. No es una rabieta divina ni una venganza descontrolada; en la mentalidad bíblica, un mundo donde las víctimas nunca obtienen reparación y los verdugos se salen siempre con la suya sería un mundo absurdamente injusto.

Cuándo llegará el fin del mundo según las enseñanzas bíblicas

Cada pocos años surge algún predicador, un cálculo numerológico o un supuesto código oculto que promete fechar el fin del mundo con día y hora. La propia Biblia desactiva ese negocio de un plumazo. Justo antes de la ascensión, en Hechos 1:7, los discípulos vuelven a preguntar si ha llegado la hora de restaurar el reino, y Jesús les corta en seco: no os corresponde saber los tiempos ni las fechas que el Padre ha reservado bajo su autoridad. Más claro, imposible.

La segunda carta de Pedro aborda la duda que surge cuando pasan los siglos y nada parece cambiar. Algunos se burlan diciendo dónde está esa promesa si todo sigue igual desde siempre.