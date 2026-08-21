Hace años Isaac Newton confirmó que el fin del mundo era una realidad; ahora sabemos que está más cerca que nunca

Isaac Newton predijo en 1704 que el fin del mundo llegaría en el año 2060. A medida que nos acercamos a esta fecha, se ha vuelto a poner en consonancia la profecía de este científico, que se basó en un cálculo teológico de los textos bíblicos y que carece de evidencia científica. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la fecha del fin del mundo que, antes de morir, vaticinó este físico, matemático, inventor y teólogo inglés que está considerado una de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad.

Isaac Newton (Lincolnshire, 4 de enero de 1643-Londres, 31 de marzo de 1727) es el padre de la ley de gravitación universal y de la mecánica clásica, que están escritas en Principia, su gran obra escrita en latín y que fue publicada el 5 de julio de 1687. Newton también realizó importantes descubrimientos científicos en lo que se refiere al inicio de la espectroscopia, en física y astronomía con el cálculo integral y diferencial, además de realizar importantes aportes al mundo de las matemáticas con el cálculo infinitesimal, la teoría del binomio y la fórmula de Newton-Cotes.

Además de ‘Principia’, durante su vida fue el autor de obras importantes de la historia de la humanidad como ‘Opticks’ y el ‘Método de las fluxiones’. Sus grandes aportaciones son las siguientes:

Las leyes de movimiento.

Ley de gravitación universal.

Naturaleza corpuscular de la luz.

Teoría de la dispersión refractiva.

Telescopio newtoniano.

Forma de la tierra.

Velocidad del sonido.

Ley de convención térmica.

Cálculo

Mareas.

El fin del mundo de Isaac Newton

Isaac Newton también dejó por escrito una profecía por la que en 2026 sigue siendo recordado. Este científico, que siempre estuvo interesado en el mundo de la teología, puso fecha en 1704 al fin del mundo que tendría que producirse en el año 2060. Para llegar a esta conclusión, realizando un estudio profundo de las profecías bíblicas en los textos sagrados de Daniel y el Apocalipsis.

Y la fecha de 2060 la calculo de la siguiente manera: cogió el período profético de 1260 días y lo tomó como si fueran 1260 años y comenzó a contabilizar a partir de la fundación por parte de Carlomagno del Sacro Imperio Romano Germánico en el año 800 d. C. Ese resultado dio el año 2060 como la fecha del fin del mundo, que no se trataría de una catástrofe como tal, sino del fin de un periodo basado en corrupción para iniciar un nuevo proceso de paz de mil años en la Tierra. Esto lo dejó escrito en una carta que formó parte de unos manuscritos encontrados en 1930.

Sobre esto, el periódico n1info recoge las declaraciones de Stephen Snobelen, director del Proyecto Newton canadiense, que ha dejado claro que esta profecía se trataba de simple aritmética. «Newton creía tanto en Dios como en que la Biblia era la revelación de Dios», ha afirmado recientemente sobre el interés de Newton en teología.

«Para Newton, el año 2060 representaría más bien un nuevo comienzo. Sería el fin de una vieja era y el inicio de una nueva», comenta este experto sobre la profecía de Newton, que no supondría el fin del mundo a través de una catástrofe mundial. «Newton creía que este reino traería una época de paz y prosperidad, una época en la que los hombres convertirían las espadas en arados y las lanzas en hoces, y en la que las naciones ya no alzarían espadas unas contra otras ni aprenderían las artes de la guerra», dijo sobre lo que dejó por escrito el científico, que estaba inspirado en los textos del profeta Miqueas.