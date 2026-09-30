Un niño estadounidense de 12 años inventa un hormigón que absorbe el agua con conchas de ostras y materiales reciclados

Cada vez que llueve fuerte en algunas ciudades de Estados Unidos, las calles se convierten en pequeños ríos porque el asfalto y el hormigón tradicional no dejan pasar el agua a ningún lado. Ese problema, tan cotidiano que casi nadie se detiene a cuestionarlo, fue precisamente lo que llamó la atención de un niño de 12 años que decidió buscarle una solución desde su propia casa.

Fue así que lo que empezó como una simple observación en un día de tormenta terminó convirtiéndose en un proyecto capaz de competir con materiales de construcción pensados por ingenieros adultos. ¿El resultado? Un hormigón que absorbe el agua, fabricado con desechos que la mayoría de la gente tira directamente a la basura.

Luca Durham, el niño de Miami detrás del hormigón que absorbe el agua

El pequeño héroe de esta ocasión se llama Luca Durham, tiene 12 años y vive en Miami, Florida, donde cursa sexto grado.

Todo empezó una tarde de tormenta, cuando vio cómo el agua se desbordaba desde la entrada de coches de un vecino hasta la calle.

En lugar de quedarse con la simple queja del vecindario, se preguntó por qué el hormigón convencional no podía absorber esa agua en lugar de empujarla hacia otro lado.

La pista definitiva la encontró, curiosamente, en su propio cuarto de baño. Luca se dio cuenta de que su alfombrilla de piedra se secaba casi al instante después de ducharse, absorbiendo el agua «como una esponja».

Investigó de qué estaba hecha y descubrió que el material clave era la tierra de diatomeas, un polvo formado por restos fosilizados de algas microscópicas con una estructura llena de huecos diminutos.

Conchas de ostra, carbón y una fórmula a base de prueba y error

A partir de ahí empezó a experimentar en casa con distintas mezclas: tierra de diatomeas, grava, cemento, carbón desechado y conchas de ostra trituradas.

Escogió las conchas porque su forma irregular deja pequeños espacios dentro del hormigón, algo que facilita que el agua circule por el interior sin que el material pierda solidez.

Y tras varias pruebas, dio con una combinación que funcionaba: aproximadamente un 30% de tierra de diatomeas frente a un 70% de cemento y grava, reforzada con carbón y conchas de ostra.

«Quería encontrar aditivos que ayudaran al concreto a drenar el agua, pero que aún fueran resistentes», explicó el propio Luca a medios norteamericanos sobre el objetivo que se marcó desde el principio.

No le bastaba con que el material absorbiera agua. También tenía que soportar peso sin romperse, igual que cualquier acera o aparcamiento de una calle real.

Un premio y un problema que va mucho más allá de un charco

El invento le valió el premio Lemelson para Jóvenes Inventores, entregado en la feria de ciencia e ingeniería del sur de Florida y respaldado por la organización Society for Science. Un reconocimiento pensado para estudiantes que resuelven problemas reales con ingenio propio, sin depender de laboratorios profesionales ni de grandes presupuestos.

El jurado valoró precisamente eso: que un chaval de doce años hubiera identificado un problema de infraestructura urbana, propuesto una hipótesis y la hubiera puesto a prueba con el mismo método que usaría cualquier ingeniero, aunque con materiales que encontró en su propia casa y en el contenedor de basura.

Miami, además, es una de las ciudades de Estados Unidos donde las inundaciones repentinas por tormentas y por la subida del nivel del mar son ya parte del paisaje habitual, así que el problema que Luca decidió atacar no es ni mucho menos anecdótico.

Luca ya tiene en mente el siguiente paso: añadir tiras de fibra de carbono a la mezcla para que el hormigón soporte más peso sin perder capacidad de drenaje. Su objetivo final, según ha contado, es conseguir «un material para aceras que sea resistente, ecológico y ayude a evitar que las calles se inunden».

Si lo consigue a gran escala, este niño de Miami podría dejar una huella bastante más duradera que la de cualquier charco de tormenta.