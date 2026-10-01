En 1963 una expedición británica descubrió un fósil de 240 millones de años en Tanzania: hoy descubren que era de una nueva especie animal desconocida

Un fósil hallado hace más de seis décadas en Tanzania revela una historia oculta en las colecciones de un museo.

El análisis de los restos ha permitido identificar una nueva especie de animal prehistórico que vivió hace unos 240 millones de años, durante el Triásico.

El fósil de Tanzania descubierto en 1963 pertenecía a una especie desconocida, según los expertos

La historia comenzó en 1963, cuando una expedición británica recuperó en el territorio de la actual Tanzania una amplia colección de fósiles. Entre ellos había restos de sinápsidos, un grupo de vertebrados que incluye al linaje evolutivo que acabaría dando lugar a los mamíferos.

Los ejemplares quedaron depositados en el Museo de Historia Natural de Londres. Durante décadas, los investigadores estudiaron solo una parte del material, mientras algunos restos permanecieron sin una identificación definitiva.

El nuevo análisis se ha centrado en uno de esos esqueletos, perteneciente a un dicinodonte, un grupo de sinápsidos herbívoros. Los investigadores también estudiaron un cráneo fragmentario hallado posteriormente y determinaron que ambos materiales pertenecen al género Dinodontosaurus.

¿Cómo han identificado a la nueva especie animal prehistórica?

El examen detallado de la anatomía permitió distinguir los restos de otras especies conocidas y establecer que correspondían a una especie desconocida. El equipo la ha denominado Dinodontosaurus isiyavamanda, un nombre relacionado con la tierra del pueblo wamanda, en la región tanzana donde aparecieron los fósiles.

El estudio está dirigido por investigadores de la Universidad de Bristol y sus resultados se han publicado en el Journal of Vertebrate Palaeontology. La investigación ha contado con especialistas de otras instituciones y con técnicas avanzadas para estudiar fósiles conservados durante décadas.

¿Qué revela este fósil de 240 millones de años sobre la evolución de los primeros dinosaurios?

Según informa la Agencia SINC, el hallazgo tiene implicaciones que van más allá de identificar una nueva especie. Hasta ahora, Dinodontosaurus solo se conocía en Sudamérica. Su presencia también en Tanzania establece un vínculo entre las secuencias rocosas de ambos territorios y aporta información para comparar su antigüedad.

Los yacimientos tanzanos donde aparecieron estos restos también han proporcionado fósiles considerados entre las evidencias de dinosaurios más antiguas.

No obstante, nuevas dataciones radiométricas realizadas en Sudamérica indican que determinadas secuencias tempranas con fósiles de dinosaurios podrían ser hasta 10 millones de años más jóvenes que las de Sudáfrica.

Este resultado obliga a revisar una interpretación anterior sobre la edad de las rocas del Triásico de Tanzania. Según la investigación, ya no pueden considerarse por sí solas como los depósitos que conservan los fósiles de dinosaurios potencialmente más antiguos. Esto afecta a las hipótesis sobre su origen.

El caso demuestra también el valor científico de las colecciones históricas. Los restos no tuvieron que localizarse en una nueva expedición: permanecían almacenados desde 1963 y una revisión con métodos actuales permitió extraer información que no estaba disponible entonces.

Los investigadores señalan que todavía queda material de Dinodontosaurus procedente de Tanzania por estudiar, especialmente restos del esqueleto posterior. Las próximas investigaciones buscarán conocer mejor su anatomía y comparar esos fósiles con ejemplares encontrados en Sudamérica.