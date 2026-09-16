Las obras de un instituto en EEUU revelan fósiles de más de 200 especies marinas de hace 9 millones de años, y confirman que Los Ángeles estuvo bajo las aguas

Hay excavaciones en yacimientos arqueológicos donde ocurren grandes hallazgos, pero las obras de un instituto suelen dejar únicamente polvo, grúas y aulas cerradas. Sin embargo, en Los Ángeles han acabado mostrando un tesoro fósil de millones de años.

Concretamente, el descubrimiento ocurrió en el campus del instituto de San Pedro, durante un proyecto de renovación iniciado en 2022. Allí aparecieron restos de más de 200 especies marinas prehistóricas.

Para el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles, en el yacimiento conviven fósiles de dos épocas muy distintas. Por una parte conchas del Pleistoceno de unos 120.000 años y, por otra, vertebrados marinos del Mioceno de casi 9 millones.

Las obras de un instituto de EE.UU. sacan a la luz fósiles prehistóricos de Los Ángeles

Los mejores descubrimientos arqueológicos son los que ocurren en lugares inesperados. En este caso, ha llamado la atención por aparecer en un instituto de Los Ángeles.

En concreto, el instituto San Pedro está en la zona de San Pedro, al sur de Los Ángeles, cerca de la península de Palos Verdes. De hecho, los trabajadores pudieron diferenciar entre dos depósitos fósiles de distinta época.

Uno correspondía a un antiguo ambiente de playa del Pleistoceno, mucho más reciente en términos geológicos. El otro era bastante más antiguo y pertenecía al Mioceno.

Qué fósiles prehistóricos marinos han aparecido en un instituto de Los Ángeles

En el grupo del Mioceno es donde están los restos de criaturas marinas que vivieron hace casi 9 millones de años, cuando el paisaje era radicalmente distinto.

Por ejemplo, entre los fósiles han identificado restos vinculados a peces, mamíferos marinos, tortugas marinas, aves costeras, algas e invertebrados.

Y, para los amantes de las especies monstruosas, también hay restos de megalodón o del salmón dientes de sable.

En total han aparecido más de 200 especies, lo que convierte al hallazgo en uno de los mayores descubrimientos fósiles de la prehistoria en Los Ángeles.

Los fósiles de Los Ángeles demuestran el pasado submarino de la ciudad

Más allá de la espectacularidad del hallazgo, lo más relevante es que sirve para hacerse una idea de cómo era la geografía prehistórica de la región. Los Ángeles no siempre tuvo el aspecto que conocemos.

Los restos del Mioceno estaban asociados a sedimentos de diatomita, una roca formada por algas fosilizadas. Es decir, apunta a un entorno marino rico en nutrientes.

En un ecosistema así podían prosperar peces, ballenas, delfines, tortugas, aves costeras y otros animales vinculados al mar. Con más de 200 fósiles no es un ejemplar aislado, sino de un yacimiento útil para reconstruir una comunidad completa.

De hecho, también identificaron canales submarinos que habrían arrastrado materiales desde zonas menos profundas hacia áreas más profundas. Esa dinámica explica por qué tantos restos acabaron concentrados en el mismo punto.

En resumidas cuentas, parte del territorio que hoy asociamos a Los Ángeles formó parte de un escenario marino mucho más antiguo. La razón es que el suelo de la zona conserva restos de mares, playas y canales submarinos prehistóricos.

Además, al tener centenares de fósiles es más fácil poder establecer comparaciones entre ellos y reconstruir el terreno.