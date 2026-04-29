La reflexión de Isaac Newton que explica la ciencia: «La verdad se encuentra en la simplicidad, no en la multiplicidad»

Isaac Newton (Woolsthorpe-by-Colsterworth, Lincolnshire, 4 de enero de 1643-Londres, 31 de marzo de 1727) es uno de los físicos y matemáticos más importantes de todos los tiempos. El teólogo británico fue el creador de la ley de gravitación universal en 1687, que está dentro de lo que se conoce como los Principia, en el que se establecen las bases de la mecánica clásica a través de leyes que llevan su nombre. Consulta en este artículo todo lo que debe saber sobre la reflexión viral de Isaac Newton y sus mejores frases.

Isaac Newton es una de las mentes más brillantes de la historia y estudió en el Trinity College de Cambridge. Este físico, matemático, teólogo e inventor es una de las personas más influyentes en la historia de la humanidad que logró cambiar la forma en la que entendemos el universo. Su gran obra es la denominada Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, en la que se establecieron las tres leyes que rigen el movimiento de los objetos: la ley de la inercia, de la dinámica y la acción-reacción. Dentro de las matemáticas, también desarrolló el teorema del binomio y las fórmulas de Newton-Cotes, así como el cálculo integral y diferencial.

Los principales aportes de Isaac Newton a la ciencia son los siguientes:

Las tres leyes de Newton (Inercia, Dinámica, Acción y reacción)

La ley de gravitación universal.

Ley de convención térmica.

Desarrollo de cálculo matemático

Inventó el primer telescopio reflector.

Teoría de las mareas y corpuscular de la luz

Isaac Newton y su reflexión viral

«La verdad se encuentra en la simplicidad, no en la multiplicidad». Esta es una de las muchas frases pronunciadas y escritas en vida por Isaac Newton que se ha hecho viral en los últimos días. Estas son las mejores frases de Isaac Newton que recoge la página web Psicología y mente y puedes consultar aquí: