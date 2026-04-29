La reflexión de Isaac Newton que explica la ciencia: «La verdad se encuentra en la simplicidad, no en la multiplicidad»
La reflexión viral de Isaac Newton y todas las frases que debes conocer del físico, matemático, teólogo e inventor
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Isaac Newton (Woolsthorpe-by-Colsterworth, Lincolnshire, 4 de enero de 1643-Londres, 31 de marzo de 1727) es uno de los físicos y matemáticos más importantes de todos los tiempos. El teólogo británico fue el creador de la ley de gravitación universal en 1687, que está dentro de lo que se conoce como los Principia, en el que se establecen las bases de la mecánica clásica a través de leyes que llevan su nombre. Consulta en este artículo todo lo que debe saber sobre la reflexión viral de Isaac Newton y sus mejores frases.
Isaac Newton es una de las mentes más brillantes de la historia y estudió en el Trinity College de Cambridge. Este físico, matemático, teólogo e inventor es una de las personas más influyentes en la historia de la humanidad que logró cambiar la forma en la que entendemos el universo. Su gran obra es la denominada Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, en la que se establecieron las tres leyes que rigen el movimiento de los objetos: la ley de la inercia, de la dinámica y la acción-reacción. Dentro de las matemáticas, también desarrolló el teorema del binomio y las fórmulas de Newton-Cotes, así como el cálculo integral y diferencial.
Los principales aportes de Isaac Newton a la ciencia son los siguientes:
- Las tres leyes de Newton (Inercia, Dinámica, Acción y reacción)
- La ley de gravitación universal.
- Ley de convención térmica.
- Desarrollo de cálculo matemático
- Inventó el primer telescopio reflector.
- Teoría de las mareas y corpuscular de la luz
Isaac Newton y su reflexión viral
«La verdad se encuentra en la simplicidad, no en la multiplicidad». Esta es una de las muchas frases pronunciadas y escritas en vida por Isaac Newton que se ha hecho viral en los últimos días. Estas son las mejores frases de Isaac Newton que recoge la página web Psicología y mente y puedes consultar aquí:
- Nunca se ha hecho ningún gran descubrimiento sin una suposición audaz.
- Para cada acción siempre se opone una reacción igual.
- La gravedad explica los movimientos de los planetas, pero no puede explicar quién pone los planetas en movimiento.
- Puedo calcular el movimiento de los cuerpos celestes, pero no la locura de la gente.
- Es el peso, no el número de experimentos, lo que debe ser considerado.
- Vive tu vida como una exclamación en lugar de una explicación.
- La naturaleza es verdaderamente coherente y confortable consigo misma.
- Aquél a quien nadie le gusta, por lo general no gusta a nadie.
- No hay filosofía más sublime que la conocida con el nombre de Sagrada Escritura.
- Mientras más tiempo y dedicación gasta uno en la adoración de dioses falsos, menos tiempo tiene de pensar en el verdadero.
- Si otros pensaran tan duro como lo hice, obtendrían resultados similares.
- Mis descubrimientos han sido posibles por haber sido la respuesta a las oraciones.
- Cuando las dos fuerzas se unen, su eficiencia es doble.
- Dios creó todo con sus reglas, incluyó número, peso y medida en todas las cosas.
- El ateísmo es tan sin sentido y odioso a la humanidad que nunca tuvo muchos profesores.
- Todo lo que sube, siempre tiene que bajar.
- A falta de otra prueba, el dedo pulgar por sí solo me convencería de la existencia de Dios.
- La extensión, la dureza, la impenetrabilidad, la movilidad y la fuerza de inercia del conjunto surgen de la extensión, la dureza, la impenetrabilidad, la movilidad y las fuerzas de inercia de las partes; por tanto, llegamos a la conclusión de que todas las partes más pequeñas de todos los cuerpos son extendidas y duras, impenetrables, móviles y están dotadas de fuerzas de inercia. Y esta es la base de toda la filosofía.
- Este equipo tan elegante del Sol, los planetas y los cometas no podría nacer sin el diseño y el poder de una entidad inteligente y poderosa.