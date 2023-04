La terrible profecía de Isaac Newton sobre el fin del mundo: esta es la fecha

El fin del mundo es algo que se lleva anunciando desde hace mucho tiempo. Nostradamus lo ha fechado para el 3797, el calendario Maya señalaba que se produciría en diciembre de 2012 y también el matemático y astrónomo inglés, Isaac Newton habló al respecto. ¿Pero qué fecha dio Newton para el fin del mundo? Te la desvelamos a continuación.

La fecha del fin del mundo según Isaac Newton

Según lo dejado por Newton en sus manuscritos, el Apocalipsis tendrá lugar en 2060, que será el año en el que el mundo comenzará de cero. Newton, quien murió en 1727, está considerado el científico más grande de todos los tiempos, también conocido por la ley de la gravitación universal.

Al estudiar los versos del libro bíblico de Daniel, Newton había calculado que el mundo desaparecería exactamente 1260 años después de la fundación del Sacro Imperio Romano Germánico de Occidente, es decir, en 2060: «el mundo se reiniciará desde cero y la Tierra volverá a ser una vez sea ​​de nuevo el reino de Dios». Escribiendo bajo el seudónimo de «Jehovah Sanctus Unus», Newton declaró: «Puede terminar más tarde, pero no veo ninguna razón por la que deba ser antes».

El escritor Florian Freistetter habla extensamente sobre las predicciones del científico en su libro satírico “Isaac Newton: The A**hole Who Reinvented The Universe” (Isaac Newton: el idiota que reinventó el universo). «Newton pasó mucho tiempo estudiando textos religiosos y tratando de reconstruir una cronología de eventos pasados ​​para ponerlos en orden».

«Estaba convencido de que los acontecimientos futuros ya estaban predestinados por Dios. De la Biblia extrapoló algunos períodos “proféticos». «Para Newton 2060 habría representado un nuevo comienzo, quizás acompañado de guerras y catástrofes pero en todo caso el comienzo de una nueva era divina».

Otras fechas para el fin del mundo

La predicción de Newton es solo una de muchas que dicen que el mundo terminará en este siglo. Según un programa de computadora, «World One», todos los seres humanos morirán en 2040, publicó hace poco el periódico británico Daily Star. Por otro lado, la Australian Broadcasting Company ha vuelto a publicar el informe original de 1973 sobre la fecha del Juicio Final. La computadora había analizado los niveles de contaminación, el crecimiento de la población y el agotamiento de los recursos naturales. El aterrador informe dice:

«Alrededor de 2020, la condición del planeta comenzará a ser muy crítica. Si no hacemos nada al respecto, la calidad de vida se reducirá a cero». «La contaminación será lo suficientemente grave como para matar a la gente, lo que, a su vez, reducirá la población, menos de lo que era en 1900. En esta etapa, alrededor de 2040-2050, la vida en la Tierra dejará de existir».