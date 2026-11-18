Los Globe Soccer Awards 2026 ya han dado a conocer la lista completa de nominados a los premios que se entregarán el próximo 28 de diciembre en Dubái. La gala abre este miércoles el periodo de votaciones para elegir al mejor futbolista, delantero, defensa, portero y entrenador del año, entre otras muchas categorías. En esta edición, España destaca como el país con mayor representación, después de conquistar el Mundial el pasado verano, además de contar con numerosos protagonistas que han firmado grandes temporadas con sus respectivos clubes.

El talento español está presente en prácticamente todas las categorías. En la más destacada, la de mejor jugador del año, cuatro futbolistas nacionales aparecen entre los 26 candidatos: Pau Cubarsí, Rodri, Lamine Yamal y Fabián Ruiz. La representación española también es notable en el resto de premios individuales. Pedri opta al galardón de mejor centrocampista; Cubarsí y Marc Cucurella, al de mejor defensa; y Unai Simón, David Raya y Joan García, al de mejor portero. En la categoría de mejor jugador emergente figuran Cubarsí y Carlos Espí. En el fútbol femenino, Alexia Putellas está nominada al premio a la mejor jugadora del año. Por su parte, en la categoría de mejor entrenador aparecen Luis de la Fuente y Luis Enrique, junto a otros técnicos españoles como Cesc Fàbregas, Unai Emery y Mikel Arteta.

Si ponemos el foco en los clubes de LaLiga, hasta siete representantes figuran entre los candidatos al premio al mejor jugador del año, una lista en la que también aparecen nombres de primer nivel como Kylian Mbappé, Vinicius Júnior y Jude Bellingham. En el apartado femenino, el Barça cuenta con seis nominadas y aspira, además, al premio al mejor club del año tanto en categoría masculina como femenina. El Real Madrid, por su parte, opta por uno de los nuevos galardones de esta edición: el Fans Historic Club Award, que reconoce a los clubes con mayor tradición e historia en el fútbol.

Sin embargo, los españoles no tendrán tan fácil llevarse los premios en los Globe Soccer Awards ya que figuran estrellas del PSG, que se proclamó bicampeón de Champions, como Achraf, Kvaratskhelia, Dembélé y Vitinha. También aparecen otros nombres como Kane, Olise, Haaland, Saka, Messi…La votación estará abierta hasta el próximo 30 de noviembre para el público general. Ya, en la segunda fase, votará lo que se llama el Jurado Globe Soccer donde están figuras como Casillas, Figo, Conte…Unos premios que respiran olor español.