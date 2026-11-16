Cuando pensamos en los grandes nombres de la Antigüedad, suele ocurrir un fenómeno curioso: el mito acaba devorando al hombre. Con Salomón pasa exactamente eso. Su propio nombre lleva implícita una promesa, viene del hebreo shalom, paz, un contraste llamativo si miramos de cerca el historial de su padre, el rey David, que pasó media vida entre escaramuzas fronterizas y escondites en el desierto. Salomón, tercer monarca de la monarquía unida de Israel hacia el siglo X antes de nuestra era, no tuvo que conquistar el reino a golpe de espada. Se lo encontró ya hecho, pacificado y con las fronteras razonablemente seguras, lo cual le permitió gobernar durante cuatro décadas sin apenas desgaste bélico.

Problemas de la herencia familiar

Pero heredar un trono así no significa que te lo sirvan en bandeja. Ni mucho menos. Salomón era fruto de la relación entre David y Betsabé, una historia que en su origen había estado envuelta en escándalos palaciegos y sangre. Tampoco era el hijo mayor. De hecho, cuando el viejo David empezó a perder fuerzas y lucidez, las intrigas de corte estallaron como era previsible.

Una vez con la corona puesta, el nuevo monarca demostró que la paz de su nombre no estaba reñida con la mano dura: limpió la corte de rivales políticos sin que le temblara el pulso.

Por qué Dios concedió sabiduría al rey Salomón

Asegurado el poder, el joven rey viajó hasta el santuario de Gabaón para ofrecer sacrificios. Allí tuvo lugar el célebre sueño nocturno que la tradición bíblica ha convertido en piedra angular de su biografía. Según el relato, Dios se le presentó y le ofreció un cheque en blanco: podía pedir lo que quisiera. Cualquier gobernante de la época habría exigido oro a espuertas, décadas de vida o la aniquilación de sus vecinos incómodos. Salomón pidió otra cosa. Pidió oído atento y criterio para distinguir lo justo de lo injusto frente a un pueblo difícil de gobernar.

Aquel gesto de realismo político, porque reconocer las propias limitaciones al asumir un cargo así es puro realismo, desencadenó una cascada de consecuencias. Recibió esa agudeza mental que la tradición asociaría después a miles de proverbios, poemas y observaciones sobre plantas y animales, pero también obtuvo todo lo demás sin haberlo solicitado.

Las arcas empezaron a llenarse y su prestigio diplomático se disparó. No es casualidad que desde tierras tan lejanas como el reino de Saba llegaran comitivas cargadas de especias, maderas preciosas y lingotes de oro.

La famosa reina de Saba no viajó hasta Jerusalén por simple cortesía; fue a medir fuerzas intelectuales, a plantearle acertijos endiablados para comprobar si la fama del monarca israelita respondía a la realidad o era pura propaganda de corte.

Cómo fue el juicio de Salomón y qué demuestra su sabiduría

La erudición teórica está muy bien en los rollos de pergamino, pero la verdadera talla de un gobernante se mide cuando tiene que resolver un callejón sin salida. Y pocos casos tan endiablados como el que llegó a su sala de audiencias con dos mujeres que compartían techo y cama. Ambas habían dado a luz con pocos días de diferencia.

Una noche, uno de los bebés murió asfixiado accidentalmente y, al amanecer, las dos reclamaban al niño vivo como propio, acusándose mutuamente del descuido. Sin testigos oculares, sin pruebas forenses ni vecinos que hubieran oído nada, cualquier juez habría tenido que tirar una moneda al aire.

Salomón optó por dinamitar la lógica judicial habitual. Mandó traer una espada y ordenó partir al crío en dos mitades exactas para repartirlo entre ambas. Una sentencia aberrante sobre el papel, pero quirúrgica en su intención.

Bastaron unos segundos para que el teatro se viniera abajo: una de las mujeres asintió con frialdad, conformándose con que ninguna se quedara con el niño, mientras la otra rompía a llorar suplicando que se lo entregaran entero a su rival antes que verlo muerto. El verdugo bajó el arma y el bebé volvió a los brazos de quien había preferido renunciar a él para salvarlo.

Qué construyó Salomón y cómo terminó su reinado

Con el comercio marítimo abierto en el mar Rojo y una red de alianzas bien engrasada, Jerusalén vivió una fiebre constructiva sin precedentes. El proyecto estrella fue el Primer Templo sobre el monte Moriah. Se trajeron cedros gigantescos desde el Líbano, se labraron sillares de piedra con precisión milimétrica y se recubrieron estancias enteras con láminas de oro.

Aquel edificio no era solo una maravilla arquitectónica; concentró el culto de las doce tribus en un único punto geográfico. Alrededor levantó su propio complejo palaciego y reforzó enclaves militares estratégicos como Hazor, Meguido y Guézer para blindar las rutas comerciales.

¿Qué pasó después?

Cuando Salomón falleció hacia el año 931 antes de nuestra era, dejó un reino brillante por fuera pero carcomido por dentro. Su hijo Roboam cometió el error fatal de negarse a rebajar la carga fiscal, encendiendo la mecha de una revuelta inmediata.

El territorio se partió en dos mitades irreconciliables: Israel al norte y Judá al sur. Aquella paz que había bautizado al rey más célebre de la tradición bíblica saltó por los aires en cuestión de días, abriendo siglos de guerras internas.