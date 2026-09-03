Proverbio del rey Salomón sobre la prudencia: «El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina»
Conoce al rey Salomón
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Salomón fue un rey del Reino unificado de Israel y es recordado especialmente por su sabiduría. Era hijo del rey David, a quien sucedió en el trono. Su historia aparece recogida principalmente en el Primer Libro de los Reyes y en el Segundo Libro de las Crónicas. De acuerdo con estos textos, Salomón fue el tercer y último monarca de la Monarquía Unida de Israel. Durante su reinado, impulsó las relaciones comerciales y diplomáticas con otros pueblos, antuvo una estrecha alianza con los fenicios y estableció vínculos con Hiram, rey de Tiro, a quien, según las Escrituras, entregó 20 ciudades de Galilea.
Los textos bíblicos presentan a Salomón como un gobernante sabio y rico, rodeado de grandes riquezas, poder y prestigio. También se menciona que tuvo un extenso harén, en el que se encontraba incluso una hija del faraón. Su reinado estuvo marcado, además, por importantes proyectos de construcción y por el desarrollo de grandes obras, entre las que destaca especialmente la construcción del Templo de Jerusalén.
«El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina»
«El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina» resume una enseñanza sencilla, pero profunda: aprender a controlar nuestras palabras antes de dejar que nuestras emociones hablen por nosotros. En ocasiones, una palabra pronunciada durante un momento de enfado puede desencadenar un conflicto irreparable. Por eso, la prudencia comienza precisamente en ese instante en el que somos capaces de detenernos antes de responder.
El proverbio también invita a reflexionar sobre aquellas personas que hablan constantemente sin medir las consecuencias de sus palabras. A veces, hablar menos no significa tener menos que decir, sino tener el suficiente criterio para saber qué merece ser pronunciado en voz alta. La prudencia, además, también implica saber escuchar para comprender mejor las situaciones, conocer diferentes puntos de vista y evitar sacar conclusiones precipitadas.
Por eso, este proverbio de Salomón continúa vigente en la actualidad. Nos recuerda que nuestras palabras pueden construir o destruir, y la prudencia consiste en elegirlas con cuidado.
Proverbios del rey Salomón
- «Una respuesta suave aplaca la ira, una palabra hiriente exacerba el furor»
- «El que mucho habla, mucho yerra; el que es sabio refrena su lengua»
- «La sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas»
- «El que cava un hoyo caerá en él, y el que hace rodar una piedra, sobre él volverá»
- «Un corazón apacible es la vida del cuerpo, pero la envidia corroe los huesos»
- «El que atiende a la corrección va camino a la vida; el que la rechaza se pierde»
- «El ignorante, si calla, será tenido por erudito, y pasará por sabio si no abre los labios»
- «La mano indolente empobrece, pero el brazo laborioso enriquece»
- «Antes de la catástrofe está el orgullo, y antes de la caída, el espíritu altanero»
- «El que mide sus palabras es un hombre que sabe, y el que mantiene su sangre fría es inteligente»
- «El que cultiva su tierra se saciará de pan, pero el que persigue quimeras es un insensato»
- «El odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas»
- «El incauto cree todo lo que le dicen, pero el prudente vigila sus pasos»
- «Más vale un plato de legumbres con amor que un buey cebado, pero con odio»
- «El que tarda en enojarse vale más que un héroe, y el dueño de sí mismo, más que un conquistador»
- «Con todo cuidado vigila tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida»
- «Los labios veraces permanecen para siempre, pero la lengua mentirosa solo por un instante»
- «La mujer sabia construye su casa; la necia con sus propias manos la destruye»
- «El que oprime al débil ultraja a su Creador; el que se apiada del indigente, lo honra»
- «Por falta de deliberación, fracasan los planes; con muchos consejeros, se llevan a cabo»
- «El que confía en su riqueza se marchita, pero los justos crecerán como el follaje»
- «El sabio teme el mal y se aparta de él, el necio es temerario y se siente seguro»
- «El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de las angustias»
- «Las riquezas mal habidas no sirven de nada, pero la justicia libra de la muerte»
- «El hijo sabio es la alegría de su padre; el hijo necio es el pesar de su madre»
- «El de corazón sabio acepta los mandamientos, pero el de labios necios va a la perdición»
- «El futuro de los justos es halagüeño; la esperanza de los malvados se desvanece»
- «Donde abundan las palabras nunca falta el pecado, el que refrena sus labios es un hombre precavido»
- «La lengua afable es un árbol de vida, la lengua perversa hiere en lo más vivo»
- «El que ama la corrección, ama la ciencia, y el que detesta la reprensión se embrutece»