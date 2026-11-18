El arbitraje internacional ha vuelto a dar la razón a Enagás en su litigio contra Perú y la compañía española podrá repatriar sus dividendos y la fianza por un valor estimado de 178 millones de dólares (162 millones de euros). El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversiones (Ciadi) ha declarado que Perú ha violado el acuerdo de inversiones entre el país sudamericano y España con respecto a Enagás.

Según ha explicado Enagás en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el origen del laudo se encuentra en el bloqueo por parte de las autoridades peruanas del reparto de dividendos de las sociedades participadas por la energética española. En concreto, el Ciadi ha estudiado las retribuciones de Enagás en las sociedades TGP y COGA.

La institución considera que Perú ha incumplido los artículos 4 y 7 del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Perú y España. No obstante, Enagás ha comunicado su voluntad de «mantener un diálogo constructivo con el Gobierno de Perú» para ejecutar el laudo.

El árbitro internacional ordena a Perú que permita a Enagás transferir al exterior los dividendos devengados provenientes de su participación en TGP. El Ciadi obliga a Lima a devolver la fianza constituida por Enagás por importe de 65 millones de dólares. Además, carga las costas procesales a Perú por valor de 4 millones de dólares.

Este es el segundo laudo que gana Enagás en Perú. En 2024, el Ciadi volvió a sentenciar a favor de la compañía española por el proyecto del Gasoducto Sur Peruano. El árbitro obligó a Perú a pagar hasta 303 millones de dólares a Enagás, aunque Lima presentó un recurso para anular esta resolución.