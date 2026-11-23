La preparación física de los jugadores se ha convertido en el elemento principal para favorecer su rendimiento en el fútbol actual. El desarrollo de este deporte ha provocado que la preparación física de los futbolistas ya no dependa exclusivamente de las horas que entrenen sobre el terreno de juego o en el gimnasio.

La alimentación se ha convertido en otro de los pilares para mantener el buen estado de forma, mejorar la recuperación muscular y favorecer el rendimiento durante las competiciones. Los clubes de primer nivel cuentan cada vez más con profesionales especializados que diseñan planes nutricionales adaptados a las necesidades de cada jugador. Algunos alimentos que tradicionalmente tenían un papel secundario en la cocina han comenzado a ganar protagonismo.

El ingrediente estrella que consumen los futbolistas

El aceite de coco ha despertado la curiosidad en los nutricionistas deportivos debido a su composición y la relación que tiene con algunos procesos metabólicos. Su presencia en las rutinas alimenticias de algunos de los mejores futbolistas del mundo ha contribuido a extender su interés más allá del ámbito del mundo del futbol profesional.

Cristiano Ronaldo es uno de los futbolistas que tiene presente este ingrediente en su dieta. Giorgio Barone, su chef durante su etapa en la Juventus de Turín, desveló que cocinaba con aceite de coco, ya que es un ingrediente que ayuda al sistema inmunológico, ayuda a quemar grasa abdominal y mejora los niveles de colesterol. «Cocino con aceite de coco. También es importante beber mucha agua, pero purificada. Y bebe mucha», explicó el chef.

Karim Benzema es otro de los futbolistas cuyo cambio de alimentación se ha relacionado con este ingrediente. Según explicó el chef Alberto Mastromatteo, que asesoró al delantero francés, una de las modificaciones introducidas en su dieta fue sustituir el aceite de oliva por el de coco. Estos ejemplos han contribuido a popularizar su consumo entre quienes buscan mejorar su condición física.

¿Qué ocurre cuando se consume aceite de coco?

El aceite de coco ha despertado el interés de los expertos por la forma en la que el organismo aprovecha sus grasas. Sus grasas se transforman más rápidamente en energía, lo que podría ayudar a activar el metabolismo y favorecer la quema de calorías. Este es uno de los motivos por los que algunos especialistas consideran que puede tener un papel interesante dentro de la alimentación de los deportistas y de quienes buscan mejorar su composición corporal.

Además, algunos estudios apuntan a que su consumo podría ayudar a controlar el apetito y aumentar ligeramente el gasto energético. Los expertos recuerdan que no basta con añadir este ingrediente a las comidas para conseguir un vientre más plano. Su posible efecto debe acompañarse de una alimentación equilibrada y actividad física habitual. La clave está en entenderlo como un complemento dentro de unos hábitos saludables, y no como una fórmula rápida para perder grasa abdominal.