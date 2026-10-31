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Higos, granadas, manzanas, peras, calabazas, boniatos, castañas y setas son algunas de las opciones que ofrece el otoño para enriquecer nuestra alimentación. La Asociación Nacional de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales (Cofenat) recomienda aprovechar esta variedad para cuidar el funcionamiento digestivo, manteniendo una dieta diversa y equilibrada. «El otoño es uno de los mejores momentos del año en cuanto a alimentos de temporada», explica José Ramón Llorente, naturópata y presidente de Cofenat en Valencia.

El experto destaca que en esta época aparecen frutas, verduras y hortalizas con características interesantes, así como pescados cuyas propiedades también se ponen en valor. Así, entre los alimentos que señala figuran los higos, las granadas, las manzanas, las peras y las calabazas, que aportan vitaminas, minerales, fibra, polifenoles y carotenos. También menciona el boniato, las castañas, las setas y la familia de las coles como opciones para incorporar fibra, azúcares de absorción lenta y prebióticos.

En cuanto al pescado, Llorente recomienda las sardinas, el bonito, los salmonetes, los jureles y el bacalao, y destaca su aporte de vitaminas liposolubles, minerales y ácidos grasos esenciales omega-3. «Todas estas opciones nos aportan energía, capacidad regenerativa para el intestino, y protección inmunitaria», sostiene.

Menú diverso

La incorporación de estos alimentos debe servir para ampliar y mejorar la dieta. Para el naturópata, cuanto más diversa sea la alimentación, más posibilidades habrá de que resulte equilibrada. «La estructura debe mantener las grasas saludables, la proteína de alto valor biológico y los carbohidratos de absorción lenta, adaptando los alimentos a la temporada que comienza», subraya.

Llorente también identifica dos errores habituales con la llegada del frío: descuidar la hidratación y añadir demasiada grasa a las sopas y cremas. Al disminuir el calor, recuerda, es frecuente olvidarse de beber agua. Asimismo, frente al exceso de queso, nata o mantequilla en estas preparaciones, propone utilizar patata o boniato.