Cada fin de semana, millones de personas se reúnen frente a la televisión o acuden al estadio para ver jugar a su equipo. Para ellas, el fútbol es mucho más que un deporte: es una pasión, un tema de conversación y una forma de vivir las emociones. Pero también hay muchas personas a las que el fútbol les deja completamente indiferentes, algo que a veces se interpreta como falta de interés o incluso como rareza. La psicología ofrece una explicación interesante para entender ambas posturas, y tiene menos que ver con el deporte de lo que parece.

Por qué el fútbol engancha tanto: la necesidad de pertenencia

Uno de los investigadores que más ha estudiado la psicología de los aficionados es Daniel Wann, profesor de Psicología en la Universidad Estatal de Murray (Estados Unidos). A lo largo de su carrera ha desarrollado un modelo que relaciona la identificación con un equipo con el bienestar. Según este modelo, sentirse parte de la afición de un equipo genera conexiones sociales con otras personas, tanto duraderas, por ejemplo con los vecinos y amigos que comparten los mismos colores, como puntuales, como las que surgen al ver un partido con otros aficionados.

Esas conexiones, según las investigaciones de Wann y su equipo, se asocian con un mayor sentido de pertenencia, menos sensación de soledad e incluso con encontrar más sentido a la vida. En un estudio con 380 estudiantes universitarios, por ejemplo, comprobaron que el sentimiento de pertenencia era precisamente lo que conectaba la afición por un equipo con una mayor sensación de que la vida tiene sentido. En otras palabras: lo que hace tan especial al fútbol para muchos aficionados no es solo el juego, sino la comunidad que se forma a su alrededor.

Qué pasa con las personas a las que no les gusta el fútbol

La necesidad de pertenecer a un grupo es universal: forma parte de la naturaleza humana y todos buscamos, de una forma u otra, sentirnos conectados con los demás. Pero el fútbol es solo una de las muchas vías para conseguirlo. Por eso, que a alguien no le guste no significa que sea menos sociable ni que le falte algo.

Muchas personas encuentran esa misma sensación de comunidad en otros espacios: un grupo de amigos con el que comparten aficiones, un club de lectura, un coro, un equipo de senderismo, el voluntariado o cualquier actividad que les permita sentirse parte de algo. Del mismo modo, hay quienes prefieren vivir su tiempo libre de forma más tranquila o individual, con actividades que les aportan calma, creatividad o crecimiento personal. Desde este punto de vista, no interesarse por el fútbol no tiene tanto que ver con el deporte en sí como con la forma en que cada persona elige relacionarse y disfrutar de su tiempo.

Ni mejor ni peor: dos formas de vivir el tiempo libre

Ser un gran aficionado al fútbol o no tener ningún interés en él no dice nada sobre la inteligencia, la personalidad o la capacidad de relacionarse de nadie. Lo importante, según sugieren estas investigaciones, es encontrar actividades y grupos que nos hagan sentir conectados con los demás, sean cuales sean.

Así que, la próxima vez que alguien no entienda por qué no te interesa el partido del domingo, o al revés, por qué no te lo pierdes por nada del mundo, quizá merezca la pena recordar que, en el fondo, todos buscamos lo mismo: sentirnos parte de algo y disfrutar del tiempo compartido con las personas que nos importan.