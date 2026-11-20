Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

El Consejo General de Dentistas de España, la Conferencia de Decanos/as y Responsables Académicos de las Facultades y Escuelas de Odontología (CRADO), y las seis sociedades científicas (AEDE, SECIB, SEOP, SEDO, SEPA y SEPES) promotoras de las especialidades odontológicas, valoran positivamente la estimación parcial de los recursos presentados frente a las resoluciones que desestimaron sus solicitudes. La decisión del Ministerio de Sanidad anula aquellas resoluciones y devuelve los expedientes al momento anterior al trámite de subsanación, abriendo una nueva oportunidad para avanzar en su tramitación.

Las solicitudes se refieren a las especialidades de Cirugía Bucal, Endodoncia, Odontopediatría, Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial, Periodoncia y Prótesis Estomatológica. Fueron promovidas por las sociedades científicas de estas áreas, con el respaldo del Consejo General de Dentistas y la colaboración de la Conferencia de Decanos de Odontología.

Las resoluciones reconocen que las entidades solicitantes debieron disponer de la posibilidad de subsanar sus propuestas antes de que se adoptara una decisión desestimatoria. La retroacción permite recuperar ese trámite y aportar las aclaraciones, mejoras o adaptaciones necesarias para que las solicitudes puedan ser nuevamente valoradas conforme al procedimiento establecido en el Real Decreto 589/2022.

Para las entidades promotoras, este resultado supone un avance relevante en una reivindicación sostenida de la profesión. La estimación tiene un alcance procedimental: permite retomar los expedientes, pero todavía no supone la creación de las especialidades ni la aprobación del modelo formativo propuesto.

El Consejo General de Dentistas, la Conferencia de Decanos de Odontología y las seis sociedades científicas reiteran su disposición a trabajar con el Ministerio de Sanidad para atender la subsanación y avanzar hacia una solución viable. Las entidades defienden una formación especializada de calidad, con garantías de acreditación, supervisión y evaluación, y un modelo formativo que tenga en cuenta las características de la asistencia odontológica.

El objetivo compartido es que el reconocimiento oficial contribuya a mejorar la atención a los pacientes y a establecer criterios homogéneos para la formación de los futuros especialistas. Las entidades consideran que esta regulación debe responder a las necesidades asistenciales de la población y al desarrollo científico de las distintas áreas de la odontología.

Asimismo, mantienen su posición de que la creación de especialidades debe preservar las competencias de los dentistas generalistas y favorecer la colaboración entre profesionales, en beneficio de una atención integral a la salud bucodental.