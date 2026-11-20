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Un nuevo dispositivo desarrollado por investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong (China) podría convertir un gesto cotidiano de higiene bucodental, como utilizar hilo dental, en una herramienta para vigilar la salud de las encías y detectar posibles alteraciones metabólicas. El sistema aprovecha el paso del hilo entre los dientes para recoger pequeñas cantidades de líquido crevicular gingival, un fluido que se encuentra en el espacio entre el diente y la encía y cuya composición contiene información relevante sobre el estado de salud de una persona.

Una vez obtenida la muestra, el dispositivo analiza en tiempo real diferentes biomarcadores, entre ellos la glucosa, el ácido úrico, el peróxido de hidrógeno y el pH. Estos indicadores pueden aportar información sobre enfermedades como la diabetes, la hiperuricemia y la periodontitis. El trabajo, publicado en la revista científica Science Advances, plantea así una nueva vía para realizar un seguimiento de determinados parámetros de salud sin necesidad de recurrir a procedimientos invasivos ni a extracciones de sangre.

El interés de los investigadores por este fluido, conocido como líquido crevicular gingival (LCG), radica en que contiene componentes procedentes de la sangre y refleja algunos de los procesos inflamatorios y metabólicos que tienen lugar en el organismo. Su análisis podría ayudar a identificar cambios relacionados tanto con la salud periodontal como con enfermedades sistémicas. Sin embargo, hasta ahora, la recogida y cuantificación de estas muestras requería procedimientos que dificultaban su utilización de forma sencilla y habitual en el domicilio.

Para superar esta limitación, el equipo ha diseñado un dispositivo que recoge muestras de LCG de menos de un microlitro durante el uso rutinario del hilo dental. Su aspecto recuerda al de un palillo de hilo dental convencional, aunque incorpora un sistema de poleas y dos fibras especialmente diseñadas para captar el fluido y facilitar su análisis. Gracias a las propiedades de los materiales empleados, el mecanismo permite recoger la muestra y realizar mediciones prácticamente inmediatas de los distintos biomarcadores.

La eficacia del dispositivo se evaluó en un grupo de 12 personas, entre las que había voluntarios sanos y participantes con enfermedades periodontales u otras alteraciones dentales, así como personas con diabetes tipo 2. Los resultados mostraron que las concentraciones de glucosa y ácido úrico detectadas en el líquido crevicular gingival guardaban una correlación con las mediciones de glucemia capilar. Asimismo, el análisis permitió distinguir entre las zonas de las encías sanas y aquellas que presentaban inflamación, gracias a las diferencias observadas en los niveles de peróxido de hidrógeno y en el pH.

Estos hallazgos apuntan a que el hilo dental podría convertirse en una herramienta de monitorización doméstica capaz de aportar información sobre la evolución de la salud bucodental y determinados parámetros metabólicos. No obstante, se trata todavía de una tecnología en fase experimental, evaluada en una muestra reducida, por lo que serán necesarios nuevos estudios con un mayor número de participantes para confirmar su precisión y utilidad clínica.

«Nuestra plataforma podría permitir a los pacientes observar, en tiempo real, cómo su salud periodontal (de las encías) afecta a sus niveles de glucosa, creando un ciclo de retroalimentación que refuerza tanto la higiene bucal como el autocontrol metabólico», señalan los autores de la investigación.