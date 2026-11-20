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La búsqueda de una vida más larga ha popularizado dietas y rutinas que prometen frenar el envejecimiento. El médico Sebastián La Rosa defiende una idea menos espectacular: la longevidad depende de sostener hábitos saludables, no de someter al organismo a esfuerzos desmedidos. El especialista alerta sobre el ayuno extremo practicado para perder grasa y recuerda que comer menos no siempre significa cuidarse mejor.

Esta visión prioriza la actividad física, el descanso y una alimentación adaptada a cada persona. La Rosa advierte de que prolongar demasiado los periodos sin comer o mantener déficits calóricos pronunciados puede alterar la función tiroidea y las hormonas sexuales. También propone atender al horario de las comidas. La investigación avanza hacia enfoques personalizados que consideran el metabolismo y la microbiota intestinal. A ello se suma la calidad de las relaciones sociales: vivir más años importa, pero también conservar la autonomía y las relaciones que dan sentido a la vida.

El Dr. Sebastián La Rosa cuestiona los ayunos extremos

En el podcast Pasa a la Acción, La Rosa cuestiona que se utilice el ayuno como atajo para acelerar la pérdida de grasa. Cuando la restricción se vuelve excesiva, explica, el organismo puede responder reduciendo determinadas funciones para adaptarse a la falta de energía.

Entre las alteraciones que menciona figuran cambios en la hormona tiroidea y en las hormonas sexuales. No significa que cualquier periodo sin comer provoque necesariamente un trastorno, sino que combinar ayunos prolongados con una ingesta insuficiente puede entrañar riesgos.

Estas prácticas requieren prudencia durante el crecimiento, el embarazo y la lactancia, y cuando existen enfermedades o antecedentes de trastornos alimentarios. Un horario de ayuno no debería copiarse de las redes sociales sin valorar la salud y las necesidades energéticas. Ante síntomas, conviene consultar con profesionales sanitarios.

El horario de la comida también importa

La Rosa plantea que, si una persona adulta y sana organiza sus comidas mediante una ventana horaria, puede concentrar el ayuno durante la noche. La crononutrición estudia cómo los ritmos circadianos influyen en el metabolismo. Adelantar la cena, sin embargo, no es una receta universal ni garantiza vivir más.

Los hábitos que ayudan a envejecer mejor

El movimiento cotidiano ocupa un lugar central. Caminar, subir escaleras o interrumpir los periodos sentado ayuda a reducir el sedentarismo. Para quien lleva una vida poco activa, empezar con paseos y aumentar progresivamente la duración es más útil que intentar entrenamientos exigentes.

La Organización Mundial de la Salud recomienda que las personas adultas acumulen entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, o una cantidad equivalente de ejercicio intenso. También aconseja fortalecer los principales grupos musculares al menos dos días por semana.

En mayores de 65 años, incorporar ejercicios de equilibrio ayuda a preservar la movilidad y prevenir caídas. La clave es adaptar la actividad a la capacidad individual: algo de movimiento es mejor que nada, y no haría falta hacer ayuno extremo.

La fuerza protege la autonomía

Mantener fuerza y masa muscular facilita levantarse de una silla, subir escaleras y recuperarse de una caída. Los ejercicios de resistencia se adaptan a distintas edades, con el peso corporal, bandas elásticas o cargas supervisadas. La regularidad importa más que la intensidad.

Dormir y comer con equilibrio

Mantener horarios regulares y reducir estímulos antes de acostarse favorece el sueño. La alimentación, para escapar del ayuno extremo, debe ser variada, con frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos y proteínas adecuadas. Ningún suplemento compensa una dieta desequilibrada.

Microbiota y nutrición personalizada

La microbiota intestinal, formada por microorganismos que viven en el aparato digestivo, es un área de investigación de creciente interés. Su composición se relaciona con la alimentación, los medicamentos, la edad y el estado de salud.

Saber estas diferencias podría ayudar a ajustar las recomendaciones nutricionales. Sin embargo, todavía no hay pruebas suficientes para afirmar que modificar la microbiota prolongue la vida o determine por sí solo la dieta ideal.

La nutrición personalizada estudia cómo influyen el metabolismo y los antecedentes en la respuesta a los alimentos. La medicina de precisión podría mejorar la prevención si se apoya en evidencia clínica.

Los estudios actuales describen asociaciones y mecanismos posibles; demostrar que una intervención mejora la salud durante décadas exige ensayos prolongados. Por eso, los análisis de microbiota deben interpretarse con cautela y contexto clínico.

Las relaciones también cuentan

La longevidad no se construye únicamente en el gimnasio o practicando ayuno extremo. Mantener amistades, compartir actividades y sentirse parte de una comunidad contribuye al bienestar emocional y puede proteger frente al aislamiento.

El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos advierte de que la soledad y el aislamiento social se asocian con mayor riesgo de problemas cardiovasculares, depresión y deterioro cognitivo.

El mensaje de La Rosa es que envejecer mejor no exige reglas extremas. Caminar, conservar la fuerza, dormir bien, comer de forma equilibrada y cuidar las relaciones son decisiones con más recorrido que cualquier reto de ayuno extremo. La meta no es solo sumar años, sino mantener salud, independencia y calidad de vida.