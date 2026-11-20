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La presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Pilar Rodríguez Ledo, ha participado en Barcelona en el Summit Salud, organizado por La Vanguardia, en la mesa redonda titulada «Horizonte 2036: ¿cómo adaptar la asistencia primaria a las necesidades futuras?». La presidenta estuvo acompañada por representantes de SEMG Catalunya, que también asistieron a un encuentro en el que se dieron cita profesionales sanitarios, representantes institucionales, sociedades científicas y agentes del sector para reflexionar sobre los principales desafíos que afrontará el sistema sanitario en los próximos diez años.

Durante el debate, Rodríguez Ledo ha defendido la necesidad de impulsar una transformación profunda de la Atención Primaria para dar respuesta a una población cada vez más envejecida, al incremento de las enfermedades crónicas y a la creciente complejidad de las necesidades asistenciales. Una transformación que, según ha subrayado, no puede limitarse a incorporar más recursos tecnológicos, sino que debe partir de una nueva cultura asistencial, centrada en las personas, la prevención y la capacidad de anticiparse a los problemas de salud.

«La Atención Primaria de 2036 no se construirá con más tecnología sobre un modelo agotado, sino con una transformación valiente que devuelva a la Medicina de Familia su capacidad de cuidar, anticiparse y liderar», ha defendido la presidenta de SEMG. En este sentido, ha recordado que el verdadero progreso sanitario no consiste únicamente en atender a más pacientes, sino en conseguir que las personas vivan más años, con más salud y mejor calidad de vida.

Tecnología al servicio de las personas y de la actividad clínica

Otro de los asuntos abordados durante la mesa ha sido el papel que deben desempeñar la tecnología y la inteligencia artificial en el futuro de la atención primaria. Rodríguez Ledo ha defendido que su incorporación debe responder a objetivos concretos y contribuir a mejorar el trabajo de los profesionales, especialmente mediante la reducción de la carga burocrática y administrativa, el apoyo a la toma de decisiones clínicas y una mejor estratificación de la población para identificar sus necesidades.

La presidenta de SEMG ha rechazado que la modernización de los centros de salud deba traducirse necesariamente en una mayor presencia de pantallas y herramientas digitales. Por el contrario, ha insistido en que la innovación debe permitir recuperar tiempo para lo verdaderamente importante: la atención clínica, la relación médico-paciente y el acompañamiento de las personas a lo largo de su vida.

Una Atención Primaria más comunitaria y coordinadora

La orientación comunitaria y la coordinación entre los distintos profesionales y recursos sanitarios y sociales han sido también ejes centrales del encuentro. Los participantes han coincidido en la necesidad de avanzar hacia un modelo que refuerce la prevención, la promoción de la salud y la implicación de la ciudadanía en el cuidado de su propia salud.

En la mesa, moderada por Gabriel Trindade, también han participado Eduardo Satué de Velasco, presidente saliente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), y Tomás Fajardo, vocal de la junta directiva de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP).

La participación de SEMG en este foro ha permitido trasladar la perspectiva de la medicina de familia a un debate estratégico sobre el futuro del sistema sanitario, reivindicando el papel de la Atención Primaria como eje vertebrador de la asistencia y la necesidad de situar a los profesionales y a las personas en el centro de cualquier proceso de transformación.

El horizonte de 2036 exige empezar a actuar ya; como ha recordado Pilar Rodríguez Ledo durante su intervención, el cambio que necesita la Atención Primaria no puede esperar a la próxima década, «tiene que empezar hoy»