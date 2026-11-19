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El Hospital Memorial Publio Cordón ha realizado esta semana dos intervenciones de la válvula mitral asistidas por el sistema robótico da Vinci 5, la quinta generación de la plataforma de Intuitive. Las intervenciones, completadas con éxito, fueron dirigidas por el Dr. Javier Gallego Poveda, director de la Unidad de Cirugía Cardíaca Robótica y Mínimamente Invasiva del hospital. Según la información que dispone el equipo, se trata de las primeras operaciones de cirugía cardíaca con esta plataforma en España.

En ambos casos se reparó la válvula mitral del propio paciente, en lugar de sustituirla por una prótesis, mediante un abordaje lateral a través de pequeñas incisiones en el costado y sin esternotomía, es decir, sin abrir el esternón.

Pioneros en un campo todavía minoritario en Europa

La cirugía cardíaca robótica se practica en muy pocos centros europeos. El último registro europeo publicado, elaborado por el grupo European Robotic CardioThoracic Surgeons (ERCTS), contabilizó 27 centros con actividad en todo el continente entre 2016 y 2019, concentrados sobre todo en Bélgica y los Países Bajos.

En España y Portugal, esta cirugía se realizaba hasta ahora con generaciones anteriores del sistema da Vinci, como el da Vinci Xi. El Dr. Gallego Poveda la practica en Lisboa desde 2022. Con estas dos intervenciones, su equipo se convierte en pionero en España y en la península ibérica en cirugía cardíaca con da Vinci 5, una plataforma que el fabricante está introduciendo en cirugía cardíaca a través de un número limitado de centros europeos.

Cirugía cardíaca robótica: una nueva generación tecnológica

El da Vinci 5 recibió a finales de septiembre de 2026 el marcado CE para procedimientos de cirugía cardíaca en adultos en Europa. La plataforma ofrece al cirujano una visión tridimensional de alta definición y un control muy preciso de los instrumentos dentro del tórax, lo que facilita reparaciones valvulares complejas a través de accesos pequeños.

Para el Dr. Javier Gallego Poveda, estos casos son la continuación de un recorrido largo: «Estos dos casos son el resultado de un trabajo en cirugía cardíaca mínimamente invasiva que iniciamos en 2014 y de la cirugía cardíaca robótica que desarrollamos desde 2022, operando en países como China, Brasil, Dinamarca y Portugal. La plataforma aporta una visión y un control de los instrumentos excelentes. Pero la tecnología, por sí sola, no opera: detrás de cada intervención hay un equipo especializado, experiencia y una planificación rigurosa».

Las intervenciones requirieron la coordinación de un equipo multidisciplinar de cirujanos cardíacos, anestesistas, perfusionistas, personal de enfermería y técnicos con formación específica en cirugía robótica y mínimamente invasiva.

Menor impacto quirúrgico, con indicación individualizada

Evitar la apertura del esternón reduce el impacto físico de la cirugía y puede favorecer una recuperación más rápida en pacientes seleccionados. No todos los pacientes son candidatos: la indicación depende de la anatomía, de la enfermedad valvular y del estado general de cada persona, y se decide tras una evaluación individual. Como en toda cirugía mínimamente invasiva, el equipo puede convertir la intervención en un abordaje convencional si la seguridad del paciente lo requiere.

La cirugía cardíaca asistida por robot puede aplicarse también a otras válvulas (tricúspide y aórtica), a determinados procedimientos de cirugía coronaria, al cierre de defectos del septo interauricular y a la resección de tumores cardíacos, siempre según la indicación de cada caso. Tras las operaciones, ambos pacientes presentan una evolución postoperatoria favorable bajo seguimiento del equipo asistencial. El alta hospitalaria dependerá de la evolución clínica de cada uno.

Innovación al servicio de las personas

La incorporación del da Vinci 5 a la cirugía cardíaca forma parte de la apuesta del Hospital Memorial Publio Cordón por la medicina de alta especialización. La Dra. María Cordón, fundadora del hospital, lo resume así: «La tecnología médica más avanzada tiene sentido cuando se traduce en nuevas posibilidades para los pacientes. En el Memorial apostamos por estar a la vanguardia de la innovación, sin perder nunca de vista a quien la necesita. Nuestra forma de entender la medicina une la excelencia médica con una manera de cuidar en la que cada persona importa, porque es única».