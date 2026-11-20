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La salud mental ocupa un lugar cada vez más relevante entre las preocupaciones de los españoles y también está transformando sus hábitos de autocuidado. Esta tendencia también se refleja en el tipo de medicamentos sin utilizados, ya que, según el IX Estudio de Salud y Estilo de Vida de Aegon, el uso de ansiolíticos y antidepresivos sin prescripción médica ha pasado del 11,1% en 2021 al 24,5% en 2026, convirtiéndose en el segundo grupo de medicamentos más utilizado en automedicación, solo por detrás de los analgésicos y antiinflamatorios. Los datos evidencian el creciente peso que tienen la ansiedad, el estrés o la depresión entre los problemas de salud que los ciudadanos intentan gestionar por su cuenta.

En la misma línea, esta tendencia al alza también se refleja en el porcentaje de personas que recurre a la automedicación para tratar síntomas psicológicos, que se ha más que duplicado en los últimos cinco años, al pasar del 10% en 2021 al 21% en 2026. Una evolución que contrasta con la tendencia general de la automedicación, que desciende por segundo año consecutivo hasta situarse en el 32,9% de la población.

Las diferencias por perfil también son significativas. Las mujeres recurren con mayor frecuencia que los hombres a la automedicación con ansiolíticos y antidepresivos (26,5% frente al 22,1%) y los jóvenes de entre 18 y 25 años registran la mayor incidencia (29,6%). Cuando se analiza específicamente la automedicación para tratar síntomas psicológicos, el porcentaje alcanza el 36,6% entre los más jóvenes de 18 a 25 años, casi el triple que entre los mayores de 65 años (12,5%), lo que pone de manifiesto el mayor impacto que este tipo de problemas tiene en las nuevas generaciones.

El Estudio también refleja un creciente interés por buscar respuestas fuera del ámbito sanitario. El 32,2% de las personas que se auto diagnostican en internet consulta información relacionada con ansiedad, depresión, estrés o problemas para dormir, una proporción que ha aumentado de forma notable desde 2021 y que convierte a los síntomas psicológicos en la categoría de búsqueda que más ha crecido en los últimos años, pasando de un 23,3% en 2021 hasta alcanzar el 32,3% en 2025.

En conjunto, los resultados del Estudio muestran que la salud mental está adquiriendo un peso cada vez mayor en las decisiones de autocuidado de los españoles. Aunque la automedicación en términos generales continúa reduciéndose, el aumento de quienes recurren a medicamentos o tratamientos por iniciativa propia para afrontar síntomas psicológicos pone de manifiesto la necesidad de seguir promoviendo el acceso a información rigurosa y al acompañamiento de profesionales sanitarios para garantizar un abordaje adecuado de este tipo de problemas.