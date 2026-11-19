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Sentirse lleno antes de terminar una comida no siempre es una cuestión de cuánto se ha comido y no se debe normalizar. La sensación de plenitud, la saciedad precoz o la hinchazón pueden prolongar el malestar más allá de la mesa y, cuando son recurrentes, llegar a influir en la forma de comer o, incluso, la manera de afrontar el día. Estas manifestaciones son características del síndrome de distrés posprandial (PDS, por sus siglas en inglés), una de las principales formas de dispepsia funcional, que afecta aproximadamente al 6% de la población adulta, más de 2,4 millones de personas en España.

Concretamente, este PDS genera que cerca del 80% de las personas con dispepsia funcional presente síntomas asociados a la ingesta, como dolor6, y tolere una menor cantidad de alimento, alcanzando la saciedad mucho antes que las personas sanas. En ello pueden influir alteraciones en la adaptación del estómago a la comida y una mayor sensibilidad al llenado.

Las repercusiones pueden alcanzar otros ámbitos, además: desde la satisfacción con la alimentación y la actividad cotidiana hasta el estado de ánimo y la calidad de vida. Según señala el Dr. Luis Herrera, director médico de Schwabe, «identificar cómo interfieren estas molestias en la vida de cada persona es fundamental para plantear un abordaje adecuado e incorporar hábitos y soluciones que ayuden a controlar los síntomas y reducir su impacto en la vida cotidiana. Y tampoco es necesario prohibirnos alimentos o modificar al completo nuestras rutinas».

Aunque no existe un único alimento responsable del PDS, las comidas abundantes o ricas en grasa pueden intensificar sus síntomas.

Un abordaje que va más allá de la alimentación

Las propias características del PDS hacen que su abordaje sea cada vez más multidimensional. Las recomendaciones actuales plantean actuar sobre diferentes frentes, desde los mecanismos digestivos implicados, hasta la interacción intestino-cerebro, incorporando también el contexto psicológico y social cuando resulta relevante8. Este enfoque permite que el objetivo no sea únicamente aliviar las molestias inmediatas, sino abordar los distintos factores que pueden contribuir a mantenerlas y recuperar el bienestar de la persona.

Aunque no se identifique una causa orgánica que explique los síntomas, pueden existir alteraciones en el funcionamiento digestivo y en la interacción intestino-cerebro. Estos mecanismos ayudan a entender por qué el abordaje debe adaptarse a los síntomas y características de cada persona.

Dentro de este abordaje, el tratamiento farmacológico constituye una de las herramientas disponibles y su elección depende de los síntomas predominantes y de los mecanismos sobre los que se busca actuar.

Como explica el Dr. Herrera, «la dispepsia funcional puede manifestarse con síntomas muy diversos, desde dolor hasta plenitud, hinchazón o gases». Esta heterogeneidad, reforzada en Roma V -la nueva actualización de referencia internacional para el diagnóstico de los trastornos de la interacción intestino-cerebro-, favorece un abordaje dirigido a los distintos mecanismos implicados. En este contexto, la fitoterapia basada en la evidencia puede constituir una opción para el abordaje de determinados síntomas de la dispepsia funcional, con preparados que han demostrado mejorar los síntomas globales y el dolor epigástrico.

Este enfoque adaptado a las características de cada paciente resulta igualmente relevante en el ámbito de la alimentación, especialmente cuando la aparición de los síntomas comienza a condicionar qué, cuánto o cómo se come. En este sentido, las recomendaciones actuales inciden en evitar restricciones dietéticas generalizadas y en identificar de forma individual aquellos alimentos o patrones de ingesta que puedan agravar las molestias. Un planteamiento que cobra especial relevancia en un trastorno estrechamente relacionado con las comidas, pero en el que la respuesta a los alimentos puede variar considerablemente de una persona a otra.