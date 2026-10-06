Las primeras impresiones de ‘Artificial’ lo confirman: la película desechada por Amazon que critica a la IA es «tan divertida como aterradora»

Puede que este fin de semana se estrene en cines El precio de la red, la continuación tardía que explora –bajo el mismo guionista, Aaron Sorkin– las consecuencias de las políticas de Facebook, 15 años después de narrarnos el origen de la empresa de Mark Zuckerberg en La red social (2010). Sin embargo, y tras el reciente preestreno de Artificial en el Festival de Cine de Nueva York (NYFF64), la crítica tiene claro que la última película de Luca Guadagnino es la verdadera secuela espiritual del trabajo de David Fincher y una de las mejores obras del director italiano.

First poster for Luca Guadagnino’s ‘ARTIFICIAL’, starring Andrew Garfield as Sam Altman. The film follows the story of when OpenAI fired and rehired their CEO Sam Altman within 1 week. https://t.co/ZmFcjxJZCZ — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) October 5, 2026

Artificial no está exenta de polémica. El proyecto fue financiado, desarrollado y producido originalmente por Amazon MGM Studios. No obstante y a pesar de la gran expectación generada por el impacto de su premisa, la cual narraba bajo un prisma demoledor la figura de Sam Altman (Andrew Garfield), el cofundador de OpenAI, la major optó repentinamente por deshacerse de ella y cancelar su distribución. Una decisión que coincidió de lleno con el acuerdo comercial masivo en el que la empresa tecnológica se había comprometido a invertir 50.000 millones de dólares en la corporación de Altman.

La controversia estaba servida y a medio Hollywood le dio pánico distribuir en salas el biopic del cineasta de Rivales (2024). Estudios como Netflix, Warner o A24 la rechazaron por miedo a enemistarse políticamente con las grandes big tech. Finalmente, la distribuidora independiente Neon aceptó el reto y el próximo diciembre, la cinta aterrizará en los cines estadounidenses. Ahora, las primeras impresiones despiertan un interés creciente entre la prensa especializada y el público del encuentro fílmico de la gran manzana. Con un camino repleto de festivales y con un tema tan candente como el de la inteligencia artificial… ¿Podría el largometraje de Guadagnino tener su hueco en la alfombra roja?

‘Artificial’: las primeras críticas la describen como una sátira corporativa «brutal, incómoda y terrorífica»

El argumento de Artificial parte desde los inicios de OpenAI, con los avances creados por Ilya Sutskever y Geoffrey Hinton a principios de los 2000, hasta la crisis institucional de finales del 2023, donde el consejo destituyó a Sam Altman, devolviéndole su puesto tan sólo cinco días después.

La propuesta plantea la disyuntiva entre la urgencia de las necesidades empresariales frente a la ética, el control y la seguridad de una tecnología que ha aterrizado en nuestras vidas sin una regulación vigente. Al igual que La red social, el guion de Simon Rich y la mirada de Guadagnino abordan la ambición de las altas esferas y despachos que terminan transformándolo todo antes de que podamos prever cualquier consecuencia.

Entre las diferentes primeras impresiones, destacan los comentarios de Matt Neglia de Next Best Picture, el cual afirma que Artificial es «tan entretenida como aterradora», destacando la labor de Garfield como Altman y la película «más divertida» hasta la fecha de Guadagnino.

Por su parte, Clayton Davis de Variety destaca el paralelismo de la presencia de Garfield tanto en La red social como en este biopic sobre la IA, pronosticando que el intérprete podría llegar a conseguir una nueva nominación al Oscar.

Por último, el editor de Los Angeles Times, Joshua Rothkopf, mostró su entusiasmo con la pieza, destacando el guion, las interpretaciones y la banda sonora:

Luca Guadagnino just ate Sorkin’s lunch. In every way, ARTIFICIAL is the spiritual sequel to THE SOCIAL NETWORK, threading together betrayal, broken ethics and humor — and arriving at a vision as scary as COLOSSUS: THE FORBIN PROJECT. Damon Albarn’s Bowie-esque score ftw. #NYFF — Joshua Rothkopf (@joshrothkopf) October 5, 2026

«Luca Guadagnino le ha dado una lección magistral a Sorkin. En todos los sentidos, Artificial es la secuela espiritual de La red social, entrelazando traición, ética quebrantada y humor, para llegar a una visión tan aterradora como Colossus: el proyecto prohibido. La banda sonora de Damon Albarn, el estilo Bowie, es lo máximo».

Aparte de Garfield como Altman, el elenco nos presenta a Yura Borisov (Anora) como Ilya Sutskever, Monica Barbaro como mira Murati, Cooper Hoffman como Greg Brockman, Ike Barinholtz como Elon Musk y el ganador del Oscar, Mark Rylance, como Geoffrey Hinton, conocido en la vida real como uno de los «padrinos de la IA».

¿Cuándo llegará a España?

Artificial llegará a los cines norteamericanos el próximo 25 de diciembre, aunque, por desgracia, en España todavía no tenemos una fecha de estreno oficial.