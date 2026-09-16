Se espera un día de cielos mayormente nublados en toda la provincia, con probables precipitaciones débiles en la mitad oeste durante la mañana. Las temperaturas descenderán, especialmente las máximas y el viento del noroeste podría soplar con fuerza en el valle del Ebro. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: nubes y chubascos con sol al atardecer

El cielo de Zaragoza se presenta revuelto, como un lienzo que poco a poco se cubre de nubes grises. Durante la madrugada y hasta mediodía, hay un notable riesgo de chubascos, mientras el viento del noroeste, que soplará a una velocidad notable, añade un toque fresco al ambiente. Las temperaturas oscilan entre los 19 y 23 grados, pero la sensación térmica puede sentirse más cálida, especialmente al mediodía.

A medida que se avance hacia la tarde, el sol se atreverá a asomarse tímidamente, dejando atrás la amenaza de lluvia con solo algunos indicios de un posible llovizna. Con temperaturas que alcanzarán los 25 grados y con el sol iluminando la ciudad hasta bien entrada la noche, la jornada promete ofrecer bellos momentos, aunque la humedad será evidente, aportando un aire algo cargado al ambiente. La noche, fresca, culminará en un suave descenso hacia los 16 grados, mientras el cielo se despeja lentamente para dar paso a las estrellas.

Calatayud: nubes y lluvias acompañan el viento

El cielo se pinta de gris y la atmósfera se siente cargada en Calatayud, anticipando una jornada marcada por la inestabilidad. A medida que avanza la mañana, las nubes se acumulan y las primeras gotas hacen su aparición, trayendo consigo una sensación de frescura. La brisa del noreste sopla con fuerza, añadiendo un matiz de intriga al paisaje.

Aunque los termómetros marcan una temperatura máxima de 23 grados, la sensación térmica podría bajar hasta los 12, evidenciando un contraste notable entre la mañana lluviosa y la tarde-noche que promete persistentes precipitaciones. Con probabilidades de lluvia que alcanzan el 95% hasta el mediodía y vientos que podrían superar los 40 km/h, es recomendable llevar paraguas y prestar atención a las condiciones del tiempo antes de salir.

Tarazona: cielo parcialmente nublado y suave viento

El tiempo se presenta estable con un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 21 grados y aunque hay algunas probabilidades de lluvia tanto por la mañana como en la tarde-noche, el viento soplará suavemente, haciendo de la jornada una experiencia agradable.

Perfecto para disfrutar de un tranquilo paseo o realizar actividades al aire libre, este es un buen momento para aprovechar el entorno y salir a disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer.