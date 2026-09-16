Barcelona – Racing: Qué no pare la fiesta

El Barcelona no quiere que acabe la fiesta. Los de Hansi Flick reciben este miércoles al Racing en el Camp Nou. Un partido al que llegan en el momento más dulce de la temporada con un pleno de victorias que podría convertirse en el mejor arranque de la historia del club. Para ello, se medirán ante un recién ascendido que ha demostrado dar batalla a todo rival que tenga al frente.

Las goleadas han estado a la orden del día desde la primera jornada: 21 goles en cinco partidos. Ni Elche, Athletic, Rayo, Valencia y Levante fueron capaces de hacer frente a la artillería que Flick ha construido. De hecho, tan solo el equipo vasco se libró de una goleada mayúscula, pero ahora los azulgranas tienen una motivación extra: superar un récord.

Ni el equipo de James Bellamy hace más de 90 años, ni el de Ljubiša Broćić en los años 60, ni el de Ernesto Valverde hace siete temporadas lograron encadenar siete victorias, algo que sí puede conseguir el conjunto de Hansi Flick si supera al equipo cántabro en el Spotify Camp Nou. Un hito que, viendo el rendimiento que están demostrando los de Hansi Flick, parece más posible que nunca.

Aunque para el técnico alemán no es algo que le quite el sueño: «No me gustan los récords. Al final, lo importante es ganar los partidos. Es en lo que estamos centrados. Solo en el mañana, que es el Racing. Es un rival que lo está haciendo bien y es maravilloso ver cómo juegan. Queremos demostrar de nuevo cómo somos como equipo», explicó en rueda de prensa.

Un nivel que hasta José Alberto, entrenador del Racing, reconoce que supone un reto de talla máxima para ellos: «A nivel ofensivo manejan todos los registros para hacerte daño. A nivel defensivo también te somete a las presiones tan grandes. Parece que nunca te dan descanso, nunca te dan un respiro», explicó en la previa al partido. El equipo cántabro volvió este año a Primera División después de 14 temporadas y, para recordar la última victoria en el Camp Nou, habría que retroceder hasta 1983 (0-2).

El Racing llega al estadio del Barcelona con 7 puntos de 15 después de romper la buena racha del Alavés, siendo su segundo mejor arranque de su historia en la Liga. Una buena dinámica que se cimienta en los partidos que ha jugado en El Sardinero con dos victorias y un empate. En cambio, lejos de su casa, aún no ha puntuado en los dos partidos que ha disputado.

Como estrella y jugador revelación, está el delantero marroquí Yassir Zabiri, que se encuentra en estado de gracia con cinco goles en sus cinco primeros partidos con la elástica racinguista. Todo un reto para un equipo que busca dar la sorpresa contra el equipo que hasta ahora no ha mostrado síntoma de flaqueza.

Posibles alineaciones del Barcelona – Racing

Barcelona: Joan Garcia; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Adeyemi; Raphinha.

Racing: Agirrezabala; Mantilla, Pedro, Belocian, Salinas; Pablo García, Iván Martín, Canales, Prati, Íñigo Vicente; y Zabiri.