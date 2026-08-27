Confucio: «Aquel que se exige mucho a sí mismo y espera poco de los demás mantendrá lejos el resentimiento»
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Confucio, uno de los grandes pensadores de la antigua China, dejó una de las reflexiones más conocidas sobre el resentimiento: «Aquel que se exige mucho a sí mismo y espera poco de los demás, mantendrá lejos el resentimiento». Esta idea, vinculada a las «Analectas», resume buena parte de su visión moral y su búsqueda de una vida equilibrada basada en la responsabilidad individual.
La cita se encuentra dentro del conjunto de diálogos y enseñanzas transmitidos por sus discípulos después de la muerte del maestro. Las «Analectas» presentan una recopilación de respuestas, consejos y reflexiones sobre cuestiones como la virtud, la familia, el comportamiento humano y el gobierno. En todas ellas aparece una preocupación fundamental: formar individuos responsables que contribuyan a una sociedad más armoniosa.
«Aquel que se exige mucho a sí mismo y espera poco de los demás mantendrá lejos el resentimiento»
El pensamiento de Confucio se articula alrededor de varios conceptos fundamentales. Entre ellos destaca el «ren», que suele traducirse como «humanidad» o «benevolencia» y hace referencia a la capacidad de comprender al otro y actuar con consideración. También ocupa un lugar central el «li», relacionado con los ritos, las normas y las conductas que estructuran la convivencia.
Para el filósofo, el resentimiento rara vez surge únicamente de lo que hacen los demás, sino de la diferencia entre sus acciones y aquello que nosotros esperábamos que hicieran. Cuando trasladamos nuestros propios estándares a otras personas, construimos mentalmente un guion sobre cómo deberían comportarse, aunque no tengamos ningún control sobre sus decisiones.
La reflexión sobre la exigencia personal encaja plenamente con esta filosofía. Cuando cada persona asume sus propias obligaciones morales, la armonía de la sociedad puede construirse desde abajo. Asimismo, defendía la reciprocidad como uno de los pilares de las relaciones humanas. Sin embargo, también entendía que la virtud no siempre funciona de manera simétrica. Cada persona puede decidir cuánto esfuerzo, compromiso y responsabilidad está dispuesta a aportar, pero no puede controlar las decisiones de los demás.
Cabe señalar que las enseñanzas de Confucio se preservaron a través de generaciones y constituyen una de las principales fuentes para conocer su pensamiento.
Las mejores frases de Confucio
- «Aprender sin reflexionar es malgastar la energía»
- «Lo que no quieras que los otros te hagan a ti, no lo hagas a los otros»
- «El hombre que ha cometido un error y no lo corrige comete otro error mayor»
- «Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás»
- «El silencio es el único amigo que jamás traiciona»
- «Estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro»
- «Cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden verla»
- «El hombre superior piensa siempre en la virtud; el hombre vulgar piensa en la comodidad»
- «Antes de empezar un viaje de venganza cava dos tumbas»
- «Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender, peligroso»
- «El hombre que mueve montañas empieza apartando piedrecitas»
- «Saber gobernar es rectificar»
- «Una voz fuerte no puede competir con una voz clara, aunque ésta sea un simple murmullo»
- «El mal no está en tener faltas, sino en no tratar de enmendarlas»
- «El hombre noble tiene una mente amplia y sin prejuicios»
- «Quien gobierna por medio de su excelencia moral puede compararse a la estrella polar»
- «El mayor error es sucumbir al abatimiento; todos los demás errores pueden repararse, éste no»
- «El verdadero caballero es el que solo predica lo que practica»
- «Por muy lejos que el espíritu vaya, nunca irá más lejos que el corazón»
- «Quien volviendo a hacer el camino viejo aprende el nuevo, puede considerarse un maestro»
- «El hombre elevado es el que obra antes de hablar, y practica lo que profesa»
- «Dedícale más tiempo a lo que te hace realmente feliz»
- «La virtud no habita en la soledad: debe tener vecinos»
- «Los defectos de un hombre se adecuan siempre a su tipo de mente»
- «El hombre superior es persistente en el camino cierto»
- «Lo que quiere el sabio, lo busca en sí mismo; el vulgo, lo busca en los demás»
- «El leer sin pensar nos hace una mente desordenada. El pensar sin leer nos hace desequilibrados»
- «Saber lo que es justo y no hacerlo es la peor de las cobardías»
- «Donde hay educación no hay distinción de clases»
- «Quien pretenda una felicidad y sabiduría constantes, deberá acomodarse a frecuentes cambios»
- «El hombre virtuoso descansa en la virtud, y el hombre sabio la ambiciona»
- «No pretendas apagar con fuego un incendio, ni remediar con agua una inundación»
- «La sabiduría se preocupa de ser lenta en sus discursos y diligente en sus acciones»
- «Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces entonces estás peor que antes»
- «Una casa será fuerte e indestructible cuando esté sostenida por estas cuatro columnas: padre valiente, madre prudente, hijo obediente, hermano complaciente»
- «El hombre que mueve montañas empieza apartando piedrecitas»
- «Aprende a vivir y sabrás morir bien»
- «Cuando veáis un hombre desprovisto de virtud, examinaos vosotros mismos»