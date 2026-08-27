La reflexión de Viktor Frankl, filósofo, sobre los propósitos de la vida: «No hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona como la consciencia de tener una tarea en la vida»

Viktor Frankl (Viena, 26 de marzo de 1905-2 de septiembre de 1997) fue un filósofo, neurólogo y psiquiatra austríaco que será recordado para la eternidad por ser el creador de la logoterapia. Su historia está fraguada después de sobrevivir en cuatro campos de concentración nazis y de ahí salió su gran obra que publicó en 1946 bajo el título ‘El hombre en busca de sentido’. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la vida y obra de Viktor Frankl y sus mejores frases.

La historia de Viktor Frankl es sabida por muchos, pero siempre merece ser recordada. Nacido en Viena en una familia de origen judío, desde bien pronto comenzó a interesarse por el mundo de la psicología y, durante sus primeros años ahondando en este campo, interactuó vía cartas con Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Tras fundar en Viena la logoterapia, estudió Medicina en la Universidad de Viena para especializarse en neurología y psiquiatría. A partir de ahí, comenzó a trabajar en el Hospital de Viena y el Hospital Rothschild hasta que en 1942 fue deportado, junto a toda su familia, al campo de concentración de Theresienstadt, situado cerca de Praga.

Entre 1942 y 1945 pasó por otros tres campos de concentración en Kaufering, Turkheim y Auschwitz, logrando salvar la vida para poder contar todo este proceso en ‘El hombre en busca de sentido’, que fue publicado en el año 1946. Esta es su gran obra en la que relató su dolor después de haber perdido a todos sus familiares en los campos de concentración. Pese a que tenía una visa para viajar a Estados Unidos, finalmente se quedó para estar junto a su familia, pero acabó comprobando que todos habían fallecido, incluida su primera mujer y su hijo.

Tras sobrevivir a cuatro campos de concentración, volvió a Viena para vivir en soledad en el noveno distrito y fue durante 25 años jefe del Departamento de Neurología de la Policlínica de Viena. Durante su vida y obra escribió publicaciones tan importantes como las que enumeramos a continuación:

Psicoterapia y existencialismo: escritos selectos sobre logoterapia.

La presencia ignorada de Dios: logoterapia y demás conceptos.

En el principio era el sentido: reflexiones en torno al ser humano.

Ante el vacío existencial: hacia una humanización de la psicoterapia.

El hombre en busca del sentido último: el análisis existencial y la conciencia espiritual del ser humano.

Logoterapia y análisis existencial.

La idea psicológica del hombre.

Teoría y terapia de las neurosis.

El hombre en busca del sentido último.

Las mejores frases del filósofo Viktor Frankl

«No hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona como la consciencia de tener una tarea en la vida». Esta es una de las últimas reflexiones virales de Viktor Frankl, que durante su trayectoria ha dejado como legado un mar de frases que pueden servir a muchas personas en el día a día: