Del «eu farei x10» de Vinicius al «llegará»: Lamine rompe su silencio y asegura que ganará el Balón de Oro

Lamine Yamal ha revelado su conclusión tras el final de la gala del Balón de Oro. Tras el éxito de Harry Kane, el extremo del Barcelona deja claro que el premio «llegará». El jugador ha publicado una reflexión en sus redes sociales, donde muestra una gran seguridad en sí mismo para llevarse el reconocimiento de ‘mejor futbolista del año’, con una contundencia que recuerda al famoso «Eu farei 10x se for preciso (Lo haré x10 sí es necesario)» de Vinicius Jr., que también lanzó un mensaje tras quedar segundo en la edición de 2024.

El contexto y la reacción de ambos es muy parecida, aunque el canterano culé quedó tercero, ya que Mbappé también se impuso en las votaciones. En su cuenta de Instagram, señala que sabe que tiene mucho margen para conseguir el objetivo: «LLEGARÁ, las cosas buenas necesitan tiempo, confío en el camino que estoy construyendo. Sin prisa, con ilusión y con la tranquilidad de que algún día llegará mi momento».

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Las palabras del español tienen bastantes argumentos, ya que acumula un segundo y tercer puesto en el Balón de Oro a sus 19 años. Lamine confirma que ya está centrado en rendir con el conjunto blaugrana: «Enhorabuena a los ganadores, mi enfoque vuelve a estar en lo importante, hacer que el FC Barcelona vuelva a ganar».

El futbolista ha perdido una gran oportunidad para hacerse con uno de los reconocimientos más prestigiosos. La victoria de España en el Mundial le ponía en bandeja el primer puesto. Sin embargo, su rendimiento individual en el torneo no fue tan destacado como se esperaba, algo que le ha penalizado en la decisión final. De cara a las próximas ediciones, tendrá que tener entre ceja y ceja la Champions League.

El mensaje de la Ines García, la pareja de Lamine Yamal

El extremo del Barcelona se presentó en la gala acompañado de su novia, que ha contestado a su publicación de Instagram: «El trabajo siempre acaba recompensando. Tu esfuerzo y tu ambición van contigo de la mano día a día. Confiamos y creemos plenamente en ti. Eres y serás el mejor, todo el mundo lo acabará viendo. Te amo mi vida, siempre estaré a muerte contigo. (eres el chico más guapo del mundo)».