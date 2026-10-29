¿Cuánto cobra un maquinista de Renfe, Iryo, Avlo? Los salarios en 2027

La ampliación de oferta en el transporte ferroviario en España ha supuesto todo un cambio de paradigma, ofreciendo distintas opciones entre operadores públicos y privados. Para 2027, los salarios de los maquinistas de Renfe, además de los de su oferta low cost Avlo, y los competidores privados Iryo y Ouigo reseñan retribuciones condicionadas por varios factores.

Estos son los factores que fijan las remuneraciones

En contraposición a otros oficios, el sueldo de un profesional de la conducción ferroviaria no corresponde exclusivamente al salario base del convenio colectivo. Las retribuciones oscilan notablemente en base a los siguientes criterios:

Categoría y antigüedad: Tanto en Renfe como en Avlo, la jerarquía avanza desde Maquinista de Entrada hasta Maquinista del Grupo AVE o Jefe de Tren. En los operadores privados, el tramo salarial incrementa con los años de experiencia en cabina.

Tanto en Renfe como en Avlo, la jerarquía avanza desde Maquinista de Entrada hasta Maquinista del Grupo AVE o Jefe de Tren. En los operadores privados, el tramo salarial incrementa con los años de experiencia en cabina. Complementos de conducción: Existen varias variables, como los kilómetros realizados, nocturnidad, festivos trabajados y prima de conducción o puntualidad.

Existen varias variables, como los kilómetros realizados, nocturnidad, festivos trabajados y prima de conducción o puntualidad. Tipo de convoy: Conducir trenes de Alta Velocidad (AVE, Avlo, Iryo) conlleva complementos específicos superiores a los de Cercanías o Mercancías.

Tablas salariales para 2027

A raíz de los convenios colectivos actuales y las actualizaciones del gremio, las horquillas retributivas brutas anuales previstas para los profesionales se organizan de la siguiente forma: