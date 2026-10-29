¿Cuánto cobra un maquinista de Renfe, Iryo, Avlo? Los salarios en 2027
Las tablas salariales en Renfe, Avlo, Iryo y Ouigo para 2027 varían según esta serie de criterios
Últimas noticias del accidente de trenes en Urda (Toledo), en directo | Balance de muertos, heridos y desaparecidos en el Iryo y AVE afectados, y huelga de Renfe hoy
Massimo Recalcati, psicoanalista: "La felicidad es amar lo que se tiene, un hombre feliz no es el que lo tiene todo, sino el que sabe desear lo que importa"
La psicología asegura que los adultos que dan propina al conductor de un taxi no sólo son agradecidos, en realidad están demostrando gran empatía y consideración por los demás
La ampliación de oferta en el transporte ferroviario en España ha supuesto todo un cambio de paradigma, ofreciendo distintas opciones entre operadores públicos y privados. Para 2027, los salarios de los maquinistas de Renfe, además de los de su oferta low cost Avlo, y los competidores privados Iryo y Ouigo reseñan retribuciones condicionadas por varios factores.
Estos son los factores que fijan las remuneraciones
En contraposición a otros oficios, el sueldo de un profesional de la conducción ferroviaria no corresponde exclusivamente al salario base del convenio colectivo. Las retribuciones oscilan notablemente en base a los siguientes criterios:
- Categoría y antigüedad: Tanto en Renfe como en Avlo, la jerarquía avanza desde Maquinista de Entrada hasta Maquinista del Grupo AVE o Jefe de Tren. En los operadores privados, el tramo salarial incrementa con los años de experiencia en cabina.
- Complementos de conducción: Existen varias variables, como los kilómetros realizados, nocturnidad, festivos trabajados y prima de conducción o puntualidad.
- Tipo de convoy: Conducir trenes de Alta Velocidad (AVE, Avlo, Iryo) conlleva complementos específicos superiores a los de Cercanías o Mercancías.
Tablas salariales para 2027
A raíz de los convenios colectivos actuales y las actualizaciones del gremio, las horquillas retributivas brutas anuales previstas para los profesionales se organizan de la siguiente forma:
- Renfe y Avlo: Los maquinistas de entrada comienzan con un sueldo base cercano a los 22.500 euros. Una vez finalizado el periodo de adaptación, entre 18 y 24 meses, los operarios alcanzan salarios de entre 35.000 y 50.000 euros. Los maquinistas con más años de experiencia de Alta Velocidad (AVE y Avlo) y Jefes de Tren llegan a ingresar entre 55.000 y 65.000 euros.
- Iryo: La compañía, con sede en Valencia, brinda retribuciones que varían generalmente entre los 35.000 euros, para trabajadores de incorporación o con escasa experiencia, y los 52.000 euros para mandos o maquinistas de alta velocidad experimentados, además de comisiones variables por disponibilidad y otros factores.
- Ouigo: La operadora de bajo coste de la compañía estatal francesa SNCF establece un rango salarial promedio situado entre los 35.000 y 50.000 euros, incluyendo complementos extras por turnos rotativos o nocturnidades aparte de la base fija.