Pérez Llorca crea la consellería de Servicios Sociales y Justicia: la tercera de mayor presupuesto con Nuria Martínez al frente

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha cerrado la primera de las remodelaciones obligadas por las elecciones generales a raíz de la salida de su gobierno de la consellera de Asuntos Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, para incorporarse como cabeza de lista a la candidatura al Congreso por Castellón. Este jueves, el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica el decreto firmado por el propio Pérez Llorca, por el que se crea la Consellería de Servicios Sociales y Justicia. La actual consellera de Justicia, Nuria Martínez, queda al frente de ambas, tal como publicó OKDIARIO el pasado 26 de octubre.

Esta remodelación cuenta con un antecedente. En 2011, en la VIII legislatura, el entonces presidente del Gobierno valenciano, Francisco Camps, nombró a Jorge Cabré conseller de Justicia y Asuntos Sociales, unificando de este modo las áreas que hasta entonces habían dirigido Paula Sánchez de León (Justicia) y Angélica Such (Asuntos Sociales). La experiencia duró un año y medio, hasta la llegada de Alberto Fabra a la Presidencia de la Generalitat.

Tal como adelantó OKDIARIO, la nueva consellería asume todas las áreas que antes estaban bajo el control de Bienestar Social. Así, según el decreto que este jueves publica el DOGV, además de las competencias en materia de justicia, se asignan a la nueva consellería las de políticas de prestación social, servicios sociales, dependencia, mayores, personas con discapacidad, familia, infancia y adolescencia, adopciones, cooperación al desarrollo y voluntariado social.

Esta remodelación ha exigido, a su vez, una reformulación de las secretarías autonómicas. En concreto, quedan bajo el control de la Consellería de Bienestar Social y Justicia, la Secretaría Autonómica de Servicios Sociales, Familia e Infancia; la de Sistema Sociosanitario; la Justicia y Autogobierno; y la de Transparencia y Participación.

Por lo que se refiere a los niveles de gobierno, esta consellería se convierte en la tercera con más presupuesto de cuantas conforman el Consell, con algo más de 3.350 millones de euros. Solo superada por la Consellería de Sanidad, con 9.543 millones de euros, y la de Educación, con 7.749 millones de euros.

Con la unificación, el Gobierno de Pérez Llorca sitúa a sus tres consellerías de carácter social (Sanidad, Educación y Servicios Sociales y Justicia) como las de mayor presupuesto. De facto, más de dos tercios de los presupuestos valencianos para este 2026 se destinan a estas políticas.

Por lo que respecta a la titular: Nuria Martínez se convierte en la consellera con mayor peso del Gobierno valenciano en cuanto a áreas tras los tres vicepresidentes. Y se consolida como uno de los referentes del PP valenciano de cara a los comicios autonómicos del próximo año 2027.

A nivel de burocracia, Pérez Llorca reorganiza ambos departamentos (Justicia y Servicios Sociales) bajo el principio de continuidad en la gestión administrativa para no interrumpir la tramitación de los procedimientos y garantizar la agilidad de los servicios públicos.

Es más, en uno de los dos decretos que contienen el DOGV para ordenar este nuevo modelo, se incluye una disposición transitoria en la que se afirma: «La reorganización prevista en este decreto no interrumpirá la gestión de los procedimientos administrativos ni la prestación de los servicios públicos».