Pérez Llorca destituye a su consellera de Servicios Sociales para que lidere la lista del PP en Castellón

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha cesado este domingo a petición propia a la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, la castellonense Elena Albalat. El cese ya es oficial. Ha sido publicado este mismo domingo en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). La salida de Elena Albalat del Gobierno valenciano no era opcional. Venía obligada porque la ya exconsellera ha sido designada este viernes pasado cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados por la provincia de Castellón. Y la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) considera inelegibles a los consejeros en activo de los gobiernos autonómicos para el Congreso de los Disputados. La renuncia o, en este caso, cese a petición propia de Elena Albalat debía, por tanto, formalizarse antes de la presentación y proclamación de las candidaturas.

Este precepto no es el mismo para el Senado. El cese de Elena Albalat es de efecto inmediato. Por tanto, a partir de este mismo domingo, 25 de octubre, con lo que oficialmente ya no forma parte del Gobierno valenciano.

Elena Albalat, natural de Onda, en Castellón, había accedido a la titularidad de la Consellería de Servicios Sociales, Familia e Infancia, con la llegada de Pérez Llorca a la presidencia del Consell, el 3 de diciembre del pasado año 2025. Con anterioridad, había sido directora general de Familia y secretaria autonómica de Infraestructuras Sociosanitarias.

Ahora, 10 meses después, deja el cargo para centrarse en la campaña a las elecciones generales. Elena Albalat lidera la lista del PP en la provincia de Castellón al Congreso de los Diputados. El PP de Alberto Núñez Feijóo ha situado a Elena Albalat al frente de esa lista que en las pasadas elecciones estuvo encabezada por el ex presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra. Este último liderará en los próximos comicios del 29 de noviembre la lista del PP al Senado en la provincia de Castellón.

Se da la circunstancia de que las tres primeras personalidades políticas del PP en la provincia de Castellón son mujeres. La presidenta de la Diputación es Marta Barrachina. La alcaldesa de Castellón es Begoña Carrasco. Y la cabeza de lista al Congreso es Elena Albalat.

Además, por vez primera en la historia, las tres candidatas del PP en cada una de las circunscriciones electorales de la Comunidad Valenciana son también mujeres: Elena Albalat en Castellón, la alcaldesa María José Catalá en Valencia. Y Maracarena Montesinos en Alicante.