Pérez Llorca remodelará el Consell entregando a Justicia competencias de Asuntos Sociales, Familia e Infancia

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, remodelará el Consell de la Generalitat Valenciana tras la salida de la consellera de Asuntos Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, para formar parte de la lista de los populares al Congreso por Castellón, como número 1 de la misma. En concreto, Pérez Llorca entregará competencias de Albalat a Nuria Martínez, actual consellera de Justicia. Con esta decisión, el Gobierno valenciano reducirá en una las actuales 11 consellerías, que se convertirán en 10.

La remodelación que proyecta Pérez Llorca tiene un antecedente. En 2011, en la VIII legislatura, el entonces presidente del Gobierno valenciano, Francisco Camps, nombró a Jorge Cabré conseller de Justicia y Asuntos Sociales, unificando de este modo las áreas que hasta entonces habían dirigido Paula Sánchez de León (Justicia) y Angélica Such (Asuntos Sociales).

Esta modificación puede no ser la única, en caso de producirse la salida al Senado de la actual vicepresidenta primera, Susana Camarero. Si bien, no es este el deseo del presidente de la Generalitat.

La decisión de Pérez Llorca tiene dos consecuencias directas. Una, el incremento del peso político y de gestión de Nuria Martínez, que se incorporó al Gobierno valenciano en noviembre de 2024, cuando era decana de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Valencia. Es doctora en Derecho por la Universidad de Valencia. Su ticket incluye una intensa labor al frente de la Consellería de Justicia desde su incorporación, donde ha gestionado con éxito una batería de cuestiones importantes desde su incorporación.

Y la segunda, que por vez primera desde su llegada a la presidencia de la Generalitat, Pérez Llorca opta por el modelo de reducción de consellerías. Pero, sobre todo, que las nuevas competencias sitúan a Nuria Martínez con un fuerte peso político y como una de las claras aspirantes a suceder a Susana Camarero si finalmente la actual vicepresidenta se marcha a Madrid.

Tanto ella como el actual conseller de Emergecias, Juan Carlos Valderrama, llegados a la vez al Gobierno valenciano tras la DANA, han incrementado con su gestión su peso político en el Consell de la Generalitat.

Nuria Martínez ya plantó cara al Gobierno de Sánchez en abril de este año 2026. En concreto, respondiendo al ministro Félix Bolaños, quien horas antes había acusado al Gobierno valenciano en el Congreso de los Diputados de «retirar a la juez de la DANA los funcionarios que dependen del Gobierno de la Generalitat».

Frente a ello, Nuria Martínez sentenció que «Bolaños miente, no hay ningún recorte en el juzgado que instruye la causa de la DANA». Además, Nuria Martínez definió la afirmación del ministro de Pedro Sánchez como «la muestra más evidente de cómo hacer mala política con el dolor de las víctimas». Y sentenció que la de Bolaños era «una postura lamentable que, además, se fundamenta en una mentira».