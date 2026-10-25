Feijóo atiende a Pérez Llorca: dos alcaldes de la DANA serán los números 2 y 6 al Congreso por Valencia

El alcalde Utiel, Ricardo Gabaldón, y el de Algemesí, José Javier Sanchís, dos de los municipios que sufrieron la DANA del 29 de octubre de 2024 en Valencia, ocuparán, respectivamente, los puestos dos y seis en la lista del PP al Congreso de los Diputados por la provincia de Valencia. Esa lista estará encabezada por la alcaldesa de la tercera ciudad de España, María José Catalá.

La inclusión de Ricardo Gabaldón y José Javier Sanchís se ha producido, según ha podido confirmar OKDIARIO de fuentes de toda solvencia, en respuesta a la petición del presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, al líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo. También, a petición de Pérez Llorca, se mantiene en la lista como número 3 Belén Hoyo. El número 4 de la lista del PP al Congreso por la provincia de Valencia lo ocupará Fernando de Rosa. Y, el 5, Esperanza Reinal.

Dos han sido las peticiones de Pérez Llorca a Feijóo. Una, la de la inclusión de alcaldes de los municipios de la DANA. Y, otra, el reconocimiento al importante trabajo que han desarrollado los diputados autonómicos. Las dos han recibido el visto bueno de Feijóo.

Así, en el caso del Congreso, son diputadas autonómicas, además de la número 1 por la provincia de Valencia, María José Catalá, por Valencia. Candela Anglés (Castellón) y la que será la gran novedad en la provincia de Alicante, la alcaldesa de Almoradí, María Gómez.

En la provincia de Castellón, la lista que lidera la ya ex consellera Elena Albalat tendrá como número 2 a Óscar Clavell, actualmente diputado en el Congreso, como Belén Hoyo, Fernando de Rosa Esperanza Reinal, en Valencia, y Macarena Montesinos, César Sánchez y Joaquín Melgarejo, en Alicante. Y, como 3, a una diputada autonómica, Candela Anglés. Esta última pertenece, además, a Nuevas Generaciones.

En Alicante, la lista liderada por Macarena Montesinos tendrá como número 2 al ex alcalde de Calpe y ex presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez. También seguirá como diputado Joaquín Melgarejo. Este último, el mayor experto en agua. Pero la gran novedad es la inclusión en esa lista de María Gómez García, actual alcaldesa de Almoradí, en la comarca de la Vega Baja. Y, hasta ahora, diputada autonómica.