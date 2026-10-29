Cambiar las puertas de casa es algo en lo que no se piensa mucho hasta que toca hacer una reforma o nos damos cuenta que las que tenemos ya están demasiado viejas. Y es entonces cuando nos damos cuenta lo caras que pueden ser y como cuestan hoy bastante más que hace unos años. Luis, carpintero de 48 años que lleva más de 25 trabajando en el oficio, lo nota cada vez que prepara un presupuesto, ya que una puerta interior que antes podía instalar por unos 120 euros ahora supera los 250 en muchos casos. Y si el cliente quiere cambiar seis o siete de una vez, la diferencia en la factura se nota mucho más.

El precio de la madera explica parte de esa subida, aunque no toda. También se han encarecido los herrajes, el transporte y otros materiales que hacen falta durante el montaje. A esto se suma que las puertas que se piden actualmente poco tienen que ver, en muchos casos, con los modelos sencillos que se instalaban hace años. En las de ahora encontramos lacados, tiradores especiales o acabados más cuidados obligan a dedicar más tiempo al trabajo y acaban elevando el presupuesto.

Luis, carpintero de 48 años trabajando en España: cambiar las puertas de casa «antes eran 120 euros por unidad, ahora pasan de 250»

Luis recuerda bien cuánto cobraba hace unos años por trabajos similares. «Antes instalaba puertas por unos 120 euros la unidad, ahora pasan de 250 euros sin problema», explica. No se trata únicamente de que el profesional haya decidido cobrar más, sino que el coste del material que compra para realizar el trabajo también ha cambiado de forma considerable.

El salto resulta especialmente visible cuando se reforma una vivienda completa. Si antes cambiar siete puertas podía representar un gasto relativamente asumible dentro de una obra, ahora sólo esa partida puede acercarse a los 2.000 euros o incluso superarlos. El modelo elegido, las medidas y el estado de los marcos terminan marcando la diferencia. Las referencias de precios que manejan distintas plataformas de reformas reflejan esa variedad de precio. Una puerta interior instalada puede encontrarse desde algo más de 200 euros, mientras que determinadas opciones lacadas o de mayor calidad alcanzan los 400 o 500 euros.

Una puerta nueva no siempre encaja sin más

El propio Luis señala que muchos clientes ven el cambio de una puerta como un trabajo rápido que consiste en sacar la antigua y poner la nueva. Pero en una vivienda real no siempre funciona así, ya que antes de montar nada hay que comprobar medidas, marcos y niveles, y en pisos con bastantes años es habitual que aparezcan problemas que no se ven hasta empezar.

Por ejemplo el premarco puede estar torcido, una pared puede no estar completamente recta y una puerta nueva puede necesitar ajustes para que cierre bien. Después quedan las bisagras, molduras, tiradores y remates. Si alguno de esos pasos se hace con prisas, el resultado se nota pronto, con puertas que rozan el suelo, cierres que no encajan o pequeñas holguras que terminan dando problemas. Ese tiempo también se cobra. La experiencia del carpintero permite solucionar esas situaciones con mayor rapidez, pero eso no significa que desaparezcan ni que montar una puerta sea igual en todas las casas.

Los materiales se han encarecido

La evolución del precio de la madera también ha terminado entrando en los presupuestos. Tableros, molduras y otros productos derivados son más caros que hace unos años, y los fabricantes han tenido que asumir igualmente mayores costes de electricidad, transporte y producción. Los herrajes son otro ejemplo. Una puerta no se compra únicamente como una hoja de madera sino que necesita bisagras, marco, manillas, cerradura y diferentes piezas para quedar terminada. Si el propietario escoge un acabado más sofisticado, la cifra sigue creciendo.

También han cambiado los gustos. Las puertas blancas lacadas se han convertido en una elección muy habitual, igual que los tiradores negros, los diseños con ranuras o los sistemas más discretos. Frente a las puertas lisas tradicionales, este tipo de acabados suele exigir más trabajo y materiales de mayor precio.

Cambiar siete puertas puede pasar de los 2.000 euros

Para entender mejor el incremento basta con hacer cuentas. Si cada puerta ronda los 250 euros, siete unidades suman ya 1.750 euros. En cuanto se añade un modelo más caro, algún marco que necesite reparación o un acabado especial, el presupuesto supera fácilmente los 2.000 euros antes mencionados. Por este motivo conviene revisar qué incluye exactamente el precio antes de aceptar el trabajo. Un presupuesto puede contemplar la retirada de la puerta antigua, mientras que otro puede cobrarla aparte y lo mismo ocurre con las molduras, el transporte o la retirada de residuos. El testimonio de Luis sirve para evidenciar como ha cambiado el oficio y también los precios. Para él, la comparación más clara sigue siendo la misma: hace años podía cobrar alrededor de 120 euros por instalar una puerta y ahora esa cifra se ha quedado muy atrás.