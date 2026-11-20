El Gobierno ha aprobado este viernes el real decreto de centros de datos incluyendo la obligación de que funcionen en un 80% con energías renovables a todas las horas, medida muy criticada por el sector ya que incrementa el coste de estas infraestructuras claves para el futuro de la economía y derivará en fugas de proyectos a otros países.

«Cada hora del día el 80% del consumo de estos centros de datos debe ser renovable: primero al 60%, luego al 70% y a partir de 2032, el 80%», ha explicado Sara Aagesen, ministra de Transición Ecológica.

Debido a estas fugas de inversión a otros países europeos, el sistema eléctrico perderá ingresos que tendrán que ser asumidos en parte por los consumidores en la factura de la luz. Según un informe reciente de E&Y, ese coste será de entre 73 y 394 millones de euros.

El argumento de la consultora es el siguiente: «La no materialización de entre 3,5 y 4 GW de demanda de centros de datos podría dejar infrautilizada parte de la infraestructura prevista y reducir entre un 1,1% y un 5,7% los ingresos destinados a cubrir los costes regulados del sistema», señala en el informe.

«Un marco regulatorio que desincentive la conexión de nueva demanda trasladaría al resto de consumidores unos costes del sistema de entre 118 y 642 millones de euros en 2030, de los cuales entre 73 y 394 millones de euros recaerían sobre hogares y pequeños consumidores», añade E&Y.

El sector también ha realizado sus cálculos y ha cifrado en 66.900 millones de euros el total de la inversión en centros de datos que este real decreto pone en riesgo puesto que esa inversión podría irse a otros países.

En cambio, Aagesen ha destacado sus propios cálculos. Según la ministra, no obligar a los centros de datos a nutrirse todas las horas del día con el 80% de energías renovables elevaría la factura de la luz a los consumidores en 5.000 millones de euros.

Según ha explicado la ministra este viernes en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, 4.000 millones del incremento sería por el alza del consumo de gas para la generación eléctrica si no se utilizan renovables. Aagesen ha señalado que el alza del gas sería del 165% para abastecer de luz a los centros de datos, lo que elevaría el precio para las familias en esos 4.000 millones.

Los otros 1.000 millones de incremento de la factura de la luz para los consumidores vendrían del coste del mecanismo de capacidad que ha aprobado el Gobierno para evitar apagones.

Además, la ministra ha explicado que la gran industria también vería incrementada su factura de la luz en un 25%.