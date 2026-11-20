Cake Minuesa ha recorrido de noche el barrio de las 200 Viviendas, en Roquetas de Mar (Almería), una zona que sus propios vecinos describen como perdida. Ocupaciones, tráfico de drogas, prostitución, robos con violencia, peleas multitudinarias, basura y mercadillos ilegales forman parte del día a día de un barrio en el que, según quienes lo conocen, ya «no hay convivencia».

«No hay día en el que no tengamos novedades por ocupaciones de viviendas, saltos de alarma, intentos de ocupación», explica uno de los vecinos que acompañan al reportero. El municipio tiene unos 112.000 o 114.000 habitantes censados, pero, según este testimonio, la población real podría alcanzar los 160.000. Entre 40.000 y 50.000 personas serían extranjeros sin empadronar, sobre los que «no hay un control».

«Se me obliga a marcharme de donde he nacido»

Para los vecinos españoles que siguen viviendo allí, la situación se ha vuelto insostenible. «Eso se llama exclusión social. En tu propio país, tú que eres español, que se supone que tienes tu DNI y tus derechos», lamenta uno de ellos. Otro lo resume así: «Yo tengo una criatura y, con esta situación, se me obliga a marcharme de mi calle, de mi barrio, de donde he nacido».

Por la noche, las calles se vacían. «La gente, cuando cae la noche, se encierra y a esperar que pase el día. Y así vivimos», cuenta un residente. «Vivimos en arresto domiciliario muchas personas en este barrio».

Narcopisos y una muerte

Los vecinos señalan que muchas de las viviendas «no son casas», sino puntos de venta de droga y bares clandestinos. En uno de esos puntos, relatan, murió un hombre: «Lo sacaron y lo dejaron ahí tirado. Y no es el primero». Los drogodependientes se acumulan en las calles, y muchos de ellos, según los testimonios, ni siquiera viven en el barrio, sino que acuden a comprar.

La prostitución se ejerce a plena luz. Un vecino de origen extranjero asegura que en su calle antes había «dos o tres mujeres» y que ahora hay «por lo menos 20 o 30». Dos de ellas se sientan a ambos lados de su puerta. «Yo siempre me peleo. Y mi mujer también», cuenta.

A ello se suma la basura: ropa amontonada sobre los tejados y chatarra recogida de los contenedores que después se revende en mercadillos improvisados. Los vecinos insisten, sin embargo, en que eso es lo menos grave. «Orines, ruido, basura… dentro del problema, es lo menos problemático».

«Un Estado dentro del Estado»

Uno de los vecinos denuncia además que, de las cien y pico viviendas de una de las promociones del barrio, solo 27 pagan la electricidad. «¿Y el resto, quién lo paga? ¿Quién paga el IBI? ¿Quién paga la basura?», se pregunta. Su diagnóstico es contundente: «Estamos viendo un Estado dentro del Estado. Los ciudadanos de las 200 Viviendas supuestamente viven en un Estado de derecho porque el 29 de noviembre podemos votar, pero nada más». Y concluye: «Es una anarquía».

Para los vecinos, la solución pasa por un mismo punto: aplicar la ley. Uno de los residentes extranjeros, que lleva 30 años en Europa, lo comparte: quien delinque, opina, debe ser devuelto a su país.