Un total de 300 autobuses que el partido ha puesto a disposición de sus militantes y simpatizantes llenarán este sábado Valencia. Sus pasajeros acuden para asistir al gran mitin del líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, en la plaza de toros de Valencia. La asistencia estimada es de más de 10.000 personas. Feijóo llegará a Valencia apenas 48 horas después de haberse impuesto claramente al socialista Pedro Sánchez en el cara a cara de este jueves, lo que ha generado una mayor expectación aún. Históricamente, Valencia y la Comunidad Valenciana se han convertido en el Ohio mediterráneo del PP. Quien gana las elecciones presidenciales en Ohio (EE. UU.) suele ser presidente de aquel país. En España, el partido que se impone en Valencia y en la Comunidad Valenciana tiene muchas cartas para que su candidato sea el próximo presidente del Gobierno.

La clave electoral del acto es la de movilizar a todo el electorado del PP de cara a la recta final de campaña y buscar más votos que permitan incrementar la cifra de diputados. Se trata, también, de mostrar un multitudinario apoyo a Feijóo, con esas 10.000 personas abarrotando la plaza de toros de Valencia, frente a los 2.400 asistentes al mitin de Sánchez en El Cabañal, el pasado día 6 de este mes de noviembre. Y, por último, pero igualmente importante, de ratificar el compromiso de Feijóo con la Comunidad Valenciana, si se convierte en el nuevo presidente del Gobierno tras el próximo día 29.

Feijóo ya se comprometió el pasado 23 de octubre a poner en marcha el plan Valencia de reconstrucción, que supondrá una inversión de 12.000 millones en este territorio. También en Valencia, anunció una rebaja fiscal en 2027. Este sábado, ratificará todos esos compromisos.

En el acto participarán la cabeza de lista del PP por la provincia de Valencia, María José Catalá; el presidente del PP en esa provincia, Vicente Mompó; el líder del partido en la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; y lo cerrará un triunfal Alberto Núñez Feijóo. También está previsto que asista, aunque no como orador, el secretario general del PP, Miguel Tellado, junto a todos los miembros de las candidaturas en las tres provincias y destacados dirigentes populares.

El PP ha puesto a disposición de afiliados y militantes 300 autobuses, que llegarán desde toda la Comunidad Valenciana. Entre ellos, el Rincón de Ademuz, un pedazo de la Comunidad Valenciana, separado del resto por un municipio de Cuenca y otro de Teruel; Vinaroz, el municipio más al norte de la autonomía, o Pilar de la Horadada, la localidad que marca la frontera con la Región de Murcia.

El PP asegura que a la cita irán «abuelos con sus nietos». Abuelos que llenaron esta plaza con Manuel Fraga, cuyos hijos hicieron lo propio con Aznar y Rajoy y cuyos nietos lo harán ahora con Feijóo», según ha explicado Gerardo Camps.